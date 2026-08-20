職場感染｜office有人病就會群聚感染？酒精抹枱原來未夠！醫生教6招防職場感染

上班長時間逗留在密閉的空間之中，一旦有人生病，就會接二連三地有人中招？有醫生指出，夏季的上班族的群聚感染案例明顯增加，而且病毒並不會靠酒精抹枱就可以作出完整的防護。醫生指出，有6大方法有助預防這種職場感染。
職場感染｜office有人病就會群聚感染？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，臨床上曾有一位上班族在周一僅覺得喉嚨乾澀、身體略顯疲憊，以為是冷氣吹太久所致，仍照常進辦公室。他當天參加了兩場會議，中午與同事共餐，下午又在小會議室討論專案。到了周三，辦公室已有5人陸續出現咳嗽、發燒、流鼻水及全身痠痛等症狀。經檢測，有人確診流感、有人感染新冠，也有人快篩陰性卻仍有明顯呼吸道症狀。
許多確診者疑惑，「每天都有擦桌子、噴酒精，為甚麼辦公室還是整間中招？」黃醫生解釋，關鍵其實在於，感染風險往往不在於桌面是否乾淨，而是辦公環境中人員密集、空間密閉、通風不佳、長時間共處，再加上有人生病仍勉強上班，讓病毒更容易在職場內傳播。
今年夏季，辦公室常見的群聚病毒包括：
新冠病毒
流感病毒
呼吸道融合病毒(RSV)
腺病毒
一般感冒病毒
此外，腸病毒和諾如病毒也可能在洗手與廁所衛生管理不佳的辦公室內傳播。
職場感染｜有效防疫的6個方向
黃醫生指出，真正有效的辦公室防疫，不只是酒精消毒，而是同時管理空氣、人員聚集與行為3個層面。
1. 改善空氣品質
定時開窗，引入室外新鮮空氣
空調避免僅做室內循環，盡量提高外氣量
會議室可使用具HEPA濾網的空氣清淨機
定期清潔、更換冷氣濾網
人多或通風差的空間，可用二氧化碳監測器輔助判斷通風狀況
2. 生病時請假休息
出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、全身痠痛或明顯疲倦時：
優先請假或申請居家辦公
必須到辦公室時，全程正確佩戴口罩
避免參加實體會議及與同事共餐
症狀惡化或屬高風險族群，應及早求醫
3. 減少密閉空間群聚
縮短會議時間
避免多人逗留在小型會議室
改用線上或混合會議模式
分散午餐時間，避免茶水間及用餐區過度擁擠
辦公座位避免過度密集
4. 高風險情境佩戴口罩
以下情況建議主動佩戴口罩：
辦公室已有多人出現呼吸道症狀
搭乘電梯或進入擁擠會議室
自身剛從呼吸道感染恢復
需接觸高齡者、孕婦、慢性病患者或免疫功能低下同事
5. 落實手部與環境衛生
飯前、如廁後、擤鼻涕或咳嗽後洗手
不共用杯子、餐具、毛巾及個人物品
定期清潔門把、電話、鍵盤、影印機及茶水間設備
咳嗽或打噴嚏時，用衛生紙或手肘遮掩口鼻
6. 建立明確的公司制度
公司應明確傳達：
生病可以請假或居家辦公
不鼓勵「帶病出勤」
發生多人感染時，立即加強通風、佩戴口罩與分流措施
主動通知可能的接觸者，但避免公開病人姓名
依員工風險提供流感及新冠疫苗資訊
帶病上班不僅不利於自身恢復，更會增加同事的感染風險。研究指出，帶病出勤的成本幾乎是缺勤成本的兩倍。