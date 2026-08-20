職場感染｜office有人病就會群聚感染？酒精抹枱原來未夠！醫生教6招防職場感染

上班長時間逗留在密閉的空間之中，一旦有人生病，就會接二連三地有人中招？有醫生指出，夏季的上班族的群聚感染案例明顯增加，而且病毒並不會靠酒精抹枱就可以作出完整的防護。醫生指出，有6大方法有助預防這種職場感染。

職場感染｜office有人病就會群聚感染？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，臨床上曾有一位上班族在周一僅覺得喉嚨乾澀、身體略顯疲憊，以為是冷氣吹太久所致，仍照常進辦公室。他當天參加了兩場會議，中午與同事共餐，下午又在小會議室討論專案。到了周三，辦公室已有5人陸續出現咳嗽、發燒、流鼻水及全身痠痛等症狀。經檢測，有人確診流感、有人感染新冠，也有人快篩陰性卻仍有明顯呼吸道症狀。

許多確診者疑惑，「每天都有擦桌子、噴酒精，為甚麼辦公室還是整間中招？」黃醫生解釋，關鍵其實在於，感染風險往往不在於桌面是否乾淨，而是辦公環境中人員密集、空間密閉、通風不佳、長時間共處，再加上有人生病仍勉強上班，讓病毒更容易在職場內傳播。