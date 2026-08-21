醫學新發現 大腦突觸廣泛減少 或是精神分裂症「起點」

精神分裂症是一種可影響思考、感覺與行為的疾病，產生的幻覺和妄想往往令患者難以分清現實與假象。此病的成因仍未清楚，但美國一項研究發現，精神分裂症可能會在大腦的神經溝通網路中留下獨特的生物學痕跡，或有助研發新的治療方向。
檢測突觸密度
突觸是神經元之間的接觸點，讓神經元能夠彼此交換資訊。突觸對記憶、注意力、情緒及決策能力都十分重要，而這些功能也可能受到精神分裂症的影響。為了解異常的突觸發育或突觸流失與精神分裂症的關係，美國羅格斯大學的研究團隊利用正子掃描，檢測122人的大腦突觸密度，其中包括29名被診斷患有精神分裂症的人，以繪製精神分裂症患者大腦中突觸連結減少最明顯的區域。
或從左側額葉開始
結果顯示，精神分裂症患者的大腦突觸連結廣泛減少，差異最明顯的區域出現在額葉和顳葉，以及參與記憶和情緒處理的腦區。團隊再利用電腦模型模擬突觸流失如何沿著大腦的結構性連結擴散，找出左側額葉的一個區域可能是這些變化開始的起點，而異常狀況可能隨著時間延伸至其他與其相連的腦區。研究已於《Molecular Psychiatry》發表。
突觸流失非隨機發生
研究人員指出，精神分裂症患者左腦半球突觸流失程度明顯高於右腦，且突觸減少最明顯的大腦區域通常含有大量的血清素、胺基丁酸及麩胺酸受體，它們對調節情緒、知覺、學習都具有重要作用。他們認為，突觸流失並不是隨機發生，而是似乎會遵循大腦與神經連結的結構，或有助科學家未來找出應該介入大腦哪些區域進行治療，以及如何進行介入治療。