醫學新發現 大腦突觸廣泛減少 或是精神分裂症「起點」

精神分裂症是一種可影響思考、感覺與行為的疾病，產生的幻覺和妄想往往令患者難以分清現實與假象。此病的成因仍未清楚，但美國一項研究發現，精神分裂症可能會在大腦的神經溝通網路中留下獨特的生物學痕跡，或有助研發新的治療方向。

檢測突觸密度

突觸是神經元之間的接觸點，讓神經元能夠彼此交換資訊。突觸對記憶、注意力、情緒及決策能力都十分重要，而這些功能也可能受到精神分裂症的影響。為了解異常的突觸發育或突觸流失與精神分裂症的關係，美國羅格斯大學的研究團隊利用正子掃描，檢測122人的大腦突觸密度，其中包括29名被診斷患有精神分裂症的人，以繪製精神分裂症患者大腦中突觸連結減少最明顯的區域。

或從左側額葉開始

結果顯示，精神分裂症患者的大腦突觸連結廣泛減少，差異最明顯的區域出現在額葉和顳葉，以及參與記憶和情緒處理的腦區。團隊再利用電腦模型模擬突觸流失如何沿著大腦的結構性連結擴散，找出左側額葉的一個區域可能是這些變化開始的起點，而異常狀況可能隨著時間延伸至其他與其相連的腦區。研究已於《Molecular Psychiatry》發表。