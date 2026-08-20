別心急炒老闆魷魚！防失智靠「這招」高齡專家親授熟齡樂活保養攻略

羅慶徽副院長提醒長輩，顧好睡眠並注意慢性病與營養管理。及早為老年生活做好準備，才能活得安穩、活得清楚且充滿意義。

面對超高齡社會到來，許多人一遇到職場挫折就想提早退休，但這真的是好選擇嗎？花蓮慈濟醫院副院長暨高齡整合醫學部主任羅慶徽指出，不要因為同事討厭或老闆嚴格就衝動退休，每天準時起床上班並與職場人際互動，正好能防止大腦退化與預防失智。若真的規劃離開職場，也必須把維持肌力、平衡感、大腦功能與社交關係，當成人生下一階段的重要新工作。

睡前2小時不做劇烈運動

良好的睡眠品質是健康老化的重要基礎。羅慶徽副院長建議長者應維持規律作息，白天保持適度活動，夜間則逐步放鬆身心。他特別提醒，睡前忌諱心思混亂，千萬不要把白天的紛擾拿出來溫習，放寬心胸才能安穩入眠。此外，日常可落實「睡眠3-2-1」原則：

在慢性病照護方面，血壓、血糖、血脂及骨質疏鬆皆需妥善管理，藉此降低中風、心肌梗塞與跌倒骨折風險。面對許多長者對身體機能退化的抗拒與焦慮，羅慶徽副院長比喻，騎了數十年的腳踏車無法跟新車一樣，身體經歷歲月洗禮自然也會產生變化。老化與生病皆為自然規律，關鍵在於學會與疾病共存。長者不因無明顯症狀就拒絕治療，亦須避免過度醫療，建議由專業人員依個人狀況設定合適目標，才能活得安穩。

植物性飲食為基礎 長者須留意蛋白質補充

日常飲食選擇同樣影響熟齡族群的生活品質。羅慶徽副院長建議，以均衡且植物性食物為主，日常可多攝取蔬菜、豆類與原型食物。長者務必補充足夠的蛋白質，並盡量減少加工食品、精緻食物與紅肉的攝取量。

若本身為素食習慣者，則應特別留意維生素B12、維生素D及鈣質是否攝取充足，在必要情況下可進一步諮詢醫師或營養師，尋求專業飲食評估與介入。

落實 3 個動原則 有氧＋肌力訓練對抗老化

為幫助長者記住健康老化重點，羅慶徽副院長提出涵蓋身體、腦袋與人際互動的「三個動」原則：