思覺失調持續治療 免腦部受損

思覺失調為腦部生物學疾病，患者腦部神經遞質失調、灰質減少，因而出現妄想、思想紊亂徵狀；惟不理解此疾病的人或會懼怕患者與一般人不同的行為。大眾及患者家人應更認識此症，提供適切支援外，患者亦應持續治療，避免腦部進一步受損。 香港心理社會康復協會主席及香港精神藥物學醫學會主席、精神科專科醫生王明爍表示，思覺失調的患者主要是腦部多巴胺(dopamine)活動失調，其他腦神經遞質如血清素(serotonin)、谷胺酸(glutamate)、乙醯膽鹼(acetylcholine)等也可能受到影響。「從磁力共振影像中發現，思覺失調亦與大腦灰質減少有關。」

復發致大腦損傷 治療思覺失調，主要會用抗精神病藥物以調節腦神經遞質，並已發展至第二代，王明爍續指，「可用於急性期減輕和清除幻覺、妄念等症狀；病情穩定後，須長期用藥減低復發風險。」同時配合個人化康復治療計劃，助患者重投社會。惟過往調查發現多達49%患者不依從指示用藥，原因是忘記用藥、副作用問題、因病情影響而不認為自己生病等。「若不用藥，每次復發都會導致大腦灰質流失，腦組織進一步萎縮，陽性病徵變得持續且難以根除；陰性病徵和認知功能也會逐漸惡化，甚至失去工作和自理能力。」

陽性病徵包括妄信一些不合邏輯的信念、出現幻覺、思想紊亂、語無倫次、自言自語、哭笑無常、穿著或姿勢古怪等行為；陰性病徵則為做事缺乏動力、對事物提不起興趣、不理會周遭的事，以及不注重個人衛生儀容等。

提升依從性 使用長效針劑有助改善用藥依從性，一次注射可有效長達3個月。研究指再入院風險比口服藥減少22%，也有助延緩復發。王明爍認為，「由醫護人員定期注射，可確保患者穩定接受治療，若患者沒有準時回來打針也容易發現。」惟針劑仍有局限，例如難以像口服藥般可即時調整劑量等。 理解並給予支持 患者或因妄想或錯亂的思想影響而出現自言自語、哭笑無常等行為，一般人或因不理解此症而感到害怕，其實患者甚少會傷害他人。王明爍認為，大眾不妨增加對思覺失調正確的認知，「先理解思覺失調是一種腦部疾病，患者的表現是受病情影響，並非他們刻意如此；家人可給予患者支持，例如透過各種康復治療，協助他們克服障礙，重投社會。」醫護人員也會與患者家人共同合作，為他們提供適切的照顧。

病情趨穩定 一名年輕患者約8年前第一次發病，受幻覺和妄信影響，產生怪異的行為，躁動不安，入院治療後病徵消退。可是他出院後不願意繼續服藥，以致病情反覆，不能工作，並每晚為食藥問題與家人吵架而令關係變差。5年前復發，醫生建議使用長效針劑，開始時每4星期一針，6個月後改為每12星期一針。自從接受長效針劑後，病情保持穩定，不再復發，並找到工作。家人毋須每天提醒用藥，關係亦有改善。