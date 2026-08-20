膝痛治療效果有限？微創介入療法助改善慢性疼痛

長期飽受膝關節疼痛困擾的賴女士，因退化性膝關節炎反覆疼痛近一年，走路、上下樓梯都十分吃力，曾接受藥物治療、復健及關節注射，但改善有限，甚至一度考慮接受人工關節置換手術。經臺中市立老人復健綜合醫院評估後，接受微細動脈栓塞術(Transcatheter Arterial Micro-Embolization, TAME)治療，術後疼痛由約8分降至1至2分，目前已能自在行走，重新找回生活品質。

慢性疼痛反覆發作 恐與異常血管增生有關 中醫大市醫心臟內科簡思齊主任表示，退化性關節炎、五十肩、網球肘、足底筋膜炎等慢性疼痛，除了組織退化外，病灶周圍常伴隨異常微血管及神經纖維增生，持續釋放發炎物質，是疼痛反覆發作的重要原因。若疼痛長期未改善，不僅影響行動能力，也可能造成睡眠品質下降、情緒低落，甚至影響糖尿病、高血壓等慢性疾病控制。隨著年齡增加，骨關節炎盛行率也會逐漸提高，女性發生率更高於男性。 哪些人適合 TAME ？藥物、復康效果有限可評估

簡思齊主任指出，TAME是近年發展的微創介入治療，透過手腕或鼠蹊部動脈穿刺，以微導管進入病灶附近血管，在血管攝影下找出異常增生的新生血管，再注入微米等級栓塞劑，暫時阻斷異常血流，在不影響正常血液循環下，有助於降低發炎反應及疼痛訊號。此療法適合慢性關節疼痛、藥物與復健效果有限、不適合接受手術，或手術後仍持續疼痛的患者。治療採局部麻醉，傷口僅針孔大小、不需住院，臨床上多數患者術後疼痛可改善五成以上。

並非所有疼痛都適用 仍須醫師評估 簡思齊主任提醒，TAME並非所有疼痛都適用，實際是否適合接受治療，仍須由醫師依疼痛原因、病況及整體健康狀況進行評估，並於治療後持續追蹤，以維持良好的止痛效果。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】