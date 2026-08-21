孩子口腔清潔做得好嗎？調查揭逾三成有牙科問題 蛀牙最常見

不少家長擔心孩子的作息、飲食等生活習慣不良，卻忽略每天最基本的口腔清潔。美國一項調查發現，4至17歲兒童及青少年中，超過三成過去兩年曾有口腔健康問題。醫生提醒，口腔健康不只攸關牙齒及牙齦的視覺呈現，若情況不理想，除了可能增加孩子的心理壓力，甚至還會影響自身情緒、注意力及校園的社交發展。

逾三成孩子曾有口腔問題 蛀牙最常見 美國雜誌《Parents》報道，密西根大學C.S. Mott兒童醫院(C.S. Mott Children's Hospital)研究團隊，針對1,801名4至17歲孩子的家長進行調查，了解孩子的口腔健康狀況及日常潔牙習慣，結果發現約36%家長表示，孩子過去兩年曾因日常口腔清潔不足而出現牙科問題，其中以蛀牙(齲齒)佔29%最常見，其次依序為牙齒染色佔7%、牙齒敏感或疼痛佔6%，及牙齦方面的問題佔3%。 每天口腔清潔不足 2 項 牙科問題比例更高 這項調查也發現，僅約六成家長表示，孩子有規律做到每天刷牙兩次；此外，男孩規律刷牙及使用牙線的比例，也低於女孩，而若孩子平時固定僅做到0至1項口腔清潔措施，例如只刷牙、不使用牙線，有44%的家長表示孩子曾出現牙科問題；相較之下，若孩子能固定做到2至3項口腔清潔措施，牙科問題比例則為31%。

另外，調查也發現，超過3分之1家長表示曾發現孩子有口臭問題，其中又以平時固定僅做到0至1項口腔清潔措施的兒童及青少年更為常見，但多數家長認為「只是剛睡醒」，僅47%認為與沒有好好刷牙或使用牙線有關。 口腔健康不只影響牙齒 還可能衝擊心理健康 不過，美國齒顎矯正專科醫生卡米霍斯(Kami Hoss)表示，臨床最常見的口腔問題包括蛀牙、牙齦炎、琺瑯質侵蝕及口腔菌叢失衡等，其中口腔菌叢失衡可能表現為長期口臭、反覆蛀牙，或提早出現牙齦方面的疾病。相較於口腔問題本身，更易被忽略的是對心理健康造成的影響。

社交媒體影響外貌觀感？醫：曾遇 8 歲孩子想美白牙齒 霍斯醫生表示，近年家長對口腔健康的觀念已有進步，愈來愈多人開始關心牙膏成分、口腔菌叢及口腔健康與全身健康的關聯，現代孩子也面臨新的挑戰，包括部分零食、飲料等加工食品攝取，都可能增加蛀牙及琺瑯質侵蝕風險。 此外，社交媒體也讓孩子愈來愈在意外貌，霍斯醫生指出，遇過年僅8歲的孩子主動詢問牙齒美白，還有不少口腔健康完全正常的孩子，只因牙齒不像社交媒體用戶所呈現的模樣，而擔心自己是否「哪裡有問題」，如今這類因笑容產生的不安感愈來愈常見，看似牙齒問題，實際上牽扯的卻是心理健康議題。

醫授 3 原則 幫助孩子建立口腔健康習慣 及早接受牙科檢查：美國兒童牙科醫學會(AAPD)建議，孩子應於1歲前完成第一次牙科檢查。霍斯醫生則建議，約4歲時可提早評估顎骨發育、呼吸道及呼吸狀況，若及早發現異常，可把握兒童發育黃金期及早介入。另據美國齒顎矯正學會(AAO)建議，孩子應於7歲前接受第一次齒顎矯正評估。 建立完整口腔清潔習慣：比起只依賴單一潔牙產品，更重要的是依孩子不同發育階段，建立完整且規律的口腔清潔習慣，包括使用牙刷、牙膏及牙線，必要時可依孩子年齡及牙科專業人員建議，搭配漱口水或舌苔清潔器等口腔清潔用品，維持健康的口腔環境。 家長以身作則：研究顯示，若父母平時也重視自身健康及維持規律檢查，孩子後續持續接受牙科檢查的機率可提高逾5倍。此外，家長也應留意孩子是否出現長期口臭、睡覺打鼾、磨牙、習慣張口呼吸，或不願露齒微笑等情況，必要時及早就醫評估。