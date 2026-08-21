咳一聲就漏尿！醫生拆解3大常見原因 生仔、更年期都可能有關

婦女若漏尿已持續發生，甚至造成不敢運動、減少外出或影響社交生活，就不該單純視為「年紀大正常現象」。

咳嗽、打噴嚏或大笑時突然漏尿，是許多女性說不出口的困擾。調查顯示，超過兩成女性曾有不同程度的尿失禁問題，且隨年齡增長盛行率愈高，但實際就醫者卻不到兩成，許多人誤以為這是上了年紀的自然現象而默默忍受。臺北市立聯合醫院仁愛院區婦產科主治醫生朱曼榕提醒，漏尿並非單純的老化現象，女性若出現反覆漏尿，除了可能影響生活與社交，也應留意是否與懷孕生產、更年期荷爾蒙變化及骨盆底肌肉功能下降等因素有關，建議及早就醫釐清原因。

朱曼榕醫生說明，臨床最常見的類型之一是「應力性尿失禁」，患者在咳嗽、打噴嚏、大笑或運動時，因腹壓突然增加而發生漏尿；另一類則是「急迫性尿失禁」，也就是會突然出現強烈尿意，但來不及走到廁所就漏尿。

女性泌尿問題不只漏尿 頻尿夜尿也是警號

除了尿失禁，朱曼榕醫生也提到，女性可能伴隨頻尿、夜尿、解尿困難或反覆泌尿道感染。而針對不同程度的尿失禁困擾，現代醫學已發展出多元且完善的護理與處置機制。她表示，像是控制體重、減少咖啡因攝取，並搭配凱格爾運動等骨盆底肌訓練來加強肌肉支撐；若症狀較為明顯，亦有相關藥物調理，或是針對輕中重度情況進行合適的非侵入性保養與手術處置，協助患者逐步恢復正常的膀胱功能。

朱曼榕醫生呼籲，婦女若漏尿已持續發生，甚至造成不敢運動、減少外出或影響社交生活，就不該單純視為「年紀大正常現象」。女性若有相關困擾，可就醫接受評估，先確認尿失禁類型及可能原因，再選擇適合的處理方式。