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出版：2026-Aug-21 09:00
更新：2026-Aug-21 09:00

減肥｜流汗真係減到脂肪？瘦唔到因為當「燒脂」係「減脂」營養師教3招比流汗更重要的減肥要訣

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Joe44

減肥｜流汗真係減到脂肪？瘦唔到因為當「燒脂」係「減脂」營養師教3招比流汗更重要的減肥要訣

出到汗就等於可以減肥？有營養師表示，很多減肥人士也以為流汗就代表減走脂肪，但其實如果搞不清楚燒脂和減脂的2個概念，可能會令磅數難以下降。營養師教3大比流汗更重要的減肥方法。

減肥｜「燒脂」和「減脂」有甚麼分別？

營養師徐慈家在其facebook專頁上分享指，夏季許多人開始加強運動頻率與強度，期望在短時間內達到體態調整的效果。然而，部分人即使規律運動，體脂仍無明顯下降，原因常不在於「沒有動」，而在於對運動生理機制存在認知上的混淆，將「運動中燃燒脂肪」等同於「體脂肪長期減少」。

燃脂：

「燃脂」指的是身體在運動過程中，透過脂肪酸氧化作為能量來源之一。此類代謝路徑通常在中低強度、可持續較長時間的運動中較為活躍，例如：

  • 快走

  • 慢跑

  • 游泳

  • 輕鬆騎乘自行車

此類運動的能量來源確實部分來自脂肪，但這僅代表當下能量系統的選擇，並不直接等同於體脂肪總量的減少。

減脂：

「減脂」則是指體內脂肪組織總量持續減少的結果。這需要滿足兩個條件：

  • 脂肪被分解並進入循環系統

  • 身體長期處於能量平衡向赤字傾斜的狀態

換句話說，運動過程中是否燃燒脂肪，與體脂肪是否真正下降，並非同一層面的事。單靠運動當下的「燃脂感受」，若缺乏熱量赤字的長期累積，無法達成體脂肪量下降的目標。

較能促進減脂的運動類型通常具備高強度間歇或阻力訓練特質，例如：

  • 間歇跳繩、間歇跑步

  • 飛輪訓練

  • 重量訓練

此類運動雖不一定在運動當下以脂肪為主要燃料，但可提高總熱量消耗，並有助於保留肌肉量，對長期體態調整更具效益。

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減肥｜高強度運動4大後果

營養師徐慈家提醒，需特別留意的是，高強度運動並非愈頻繁愈好。在睡眠不足、熱量攝取偏低或壓力偏高的情況下，過度訓練可能導致：

  1. 疲勞累積

  2. 皮質醇持續偏高

  3. 食慾波動增加

  4. 運動後暴食風險上升

因此，減脂策略的核心應在於可持續性，而非短期內的消耗量。

減肥｜3招比流汗更重要的減肥要訣

與其僅以「流汗量」作為運動成效的判斷標準，建議同時檢視以下面向：

  1. 蛋白質攝取是否充足

  2. 睡眠品質與時數是否穩定

  3. 肌肉量是否維持或增加

  4. 運動強度與當日身體狀態是否匹配

減脂的成效，最終取決於多項因素的協同作用，而非僅靠單次運動的能量消耗。理解「燃脂」與「減脂」的區別，有助於制定更符合生理需求與可持續性的體態管理策略。

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