北歐健步行 門檻低易上手

新興運動北歐健步行是一種源自芬蘭，並結合使用特製健走杖的全身運動。心臟科專科醫生伍諾行指，由於北歐健步行相對其他運動的門檻較低，尤其適合身體狀況較差的人士包括心臟病患者、長期病患者、長者及肥胖人士等，只要配合健康的飲食習慣，都可大幅提升他們的生活質素。 提升生活質素 北歐健步行屬於中低到中等強度的帶氧運動，但運動強度視乎速度及時間，由於健步行的特色是透過特製健走杖帶動全身並走動，因此在初學階段屬低強度運動，但當開始上手時已接近慢跑效果，約為中等強度。

由於此運動須動用四肢，可分擔對關節的負擔，心臟病或其他長期病患者只要循序漸進開始運動，則不會對心臟造成太大負擔，外國更有研究將健步行納入心血管疾病的復康療程，成功令患者的運動能力大幅提升。 比起走路或跑步等運動，健步行能動用全身肌肉，特別是上半身肌肉。伍諾行解釋，運用更多肌肉時可增強最大攝氧量，加大心率及熱量消耗，亦可調節自己運動及平衡能力；另有研究指出，健步行可減重、減腰圍、降血糖及膽固醇，都有益心臟健康。

大部分長者或體能較差的人士本來沒有運動習慣，難以一開始就建議他們跑步或做其他高強度的運動，北歐健步行就可以由此切入，逐步提升長者的運動能力，例如走路時間增加、加大心率等，運動也可增加他們社交時間，從而提升其生活質素。 每周最少150分鐘 伍諾行建議，長者或心臟病患者可參考政府建議，每周最少做150至300分鐘中等強度有氧運動，如每次做30分鐘，則一周做5天，以達到每周的最低門檻。如想進一步做更高強度的運動，醫生會先了解病者有否危險因素如心臟病家族史、吸煙、三高及肥胖等；另外在日常生活或運動時會否出現胸口痛、心跳、頭暈及氣喘等，如有以上情況，則建議在進行更高強度的運動前接受詳細心臟檢查以策安全。

不過長者就算建立了每周做帶氧運動的習慣，也不能忽略肌力訓練。伍諾行解釋，多數長者有肌肉量不足的問題，影響肌肉力量或活動能力，長遠更可能導致肌少症，嚴重影響日常生活，建議長者應同時進行肌力訓練及帶氧運動才最理想。 飲食同樣要配合 除了運動，飲食也是非常重要的一環。做運動後不代表飲食就可以隨意，伍諾行強調，「運動是運動，戒口歸戒口」，以三高等疾病為例，其實與飲食的關係相當密切，如患者仍舊進食大量過鹹的食物、飽和或反式脂肪，就算做再多的運動亦於事無補，更可能誘發冠心病。