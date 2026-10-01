珍珠奶茶卡路里｜一杯=跑N次台北101 教你一招減反式脂肪

珍珠奶茶卡路里｜一杯=跑x次台北101 教你一招減反式脂肪

天氣炎熱，難免會想要飲一杯冰涼的飲料降溫。根據本港外賣平台的一項調查顯示，珍珠奶茶是56%香港人認為最佳的午後提神飲料！究竟珍珠奶茶有甚麼神奇魔力，令大家一喝上癮？喝一杯珍珠奶茶需要多大活動量才能消耗掉它帶來的卡路里？下文將為讀者一一解開！ 邊個發明珍珠奶茶？ 你知道珍珠奶茶的由來嗎？坊間目前對於珍珠奶茶的誕生有兩個說法；第一個是，台中的春水堂於1987年嘗試將粉圓加入奶茶，而另一個則是1986年台南的翰林茶館首次將珍珠與奶茶結合。到現在為止雙方都還在就誰是珍珠奶茶的發明者爭論不休，而法院亦因為珍珠奶茶是新型飲料、非專利品，而無法判定誰才是真正的發明者。

珍珠奶茶的黑珍珠由來 最原始的珍珠奶茶原來不是「黑珍珠」！早期的粉圓多為白色或透明，所以當時的珍珠奶茶都是「白珍珠」。後來，珍珠奶茶經過商人不斷改良，加入黑糖、焦糖熬煮，才變成現在的黑珍珠奶茶。 珍珠奶茶熱量炸彈 雖然珍珠奶茶好喝，但是一杯的營養價值卻不高，而且更熱量滿滿。以一杯700毫升的全糖珍珠奶茶為例，它的熱量約為710大卡。加上珍珠奶茶的珍珠主要成分是口感Q彈的木薯粉，所以即便是無糖的也有約510大卡。不計算珍珠奶茶整體的熱量，光是珍珠本身的熱量就相當於一碗白飯。曾經更有研究發現，如果想消耗掉一杯全糖珍珠奶茶的熱量（約650-750大卡），就需跑三次台北101。即使是半糖（約500-550大卡），也要跑約2次台北101！

珍珠奶茶的魔力真的不是所有人都能抗拒。春水堂曾分享，台灣人每年喝的珍珠奶茶數量多達一億杯的驚人數字。不過珍珠奶茶的製作過程始終有添加大量糖分和其他添加劑，故建議還是少喝為佳。 【本文獲 Gofever高燒 授權於 am730 轉載】