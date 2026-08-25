份工會被AI取代？醫生提出「新型職場焦慮」 失眠、自我懷疑都可能出現

一名40多歲的工程師程先生，原本已在公司工作多年，工作表現穩定，也熟悉部門運作。近兩年公司開始大量導入AI工具，幾個月前以「組織調整」為由裁減人力，他也在名單之中。失業後，程先生開始睡不著，腦中不斷浮現「是不是我已經沒用了？」白天想投履歷，卻又擔心自己比不上年輕人，也比不上AI。原本單純的失業壓力，逐漸演變成抑鬱、焦慮與深深的自我懷疑。振興醫院精神醫學部主治醫生黃茂軒指出，近來因這樣的狀況前來就醫的人有增多的趨勢。

不只擔心工作被取代 AI 焦慮還可能出現失眠、疲憊 黃茂軒醫生表示，過去職場焦慮多半來自工時、主管、績效、人際衝突或升遷壓力，如今不少員工又多了一層擔憂：「我的工作會不會被取代？」、「過去累積的經驗還有沒有價值？」、「是不是必須一直追著新工具跑，才不會被淘汰？」這些都可能讓人出現焦慮、失眠、疲憊、工作效率變差、自責等情況，也有人因此逃避學習新工具，甚至開始懷疑自己的專業能力。 中生代更擔心職涯被重新定義 技能落差也可能加重壓力

AI為甚麼容易引發職場焦慮？黃茂軒醫生分析，首先，是被取代的焦慮。當AI可以協助撰寫、整理資料、製作簡報、分析數據，許多原本仰賴經驗累積的工作，似乎變得可以被壓縮或自動化。對有家庭經濟責任、已在同一領域工作多年的中生代而言，一旦職務被重新定義，擔心的不只是收入，更包括整個職涯可能面臨改變。 其次則是技能落差帶來的壓力。許多員工並非抗拒學習，而是不知道該從哪裡開始。當企業只要求員工要跟上AI，卻沒有清楚提供訓練、範例與轉型路徑時，員工很容易產生落後與羞愧感。久而久之，學習不再帶來成就感，反而變成另一種壓力來源。

AI 提高效率 工作量卻不減反增 再來，工作量可能不減反增。AI原本被期待減少重複工作，但在一些職場中，效率提升後，員工反而被要求完成更多任務、更快回覆訊息、產出更多內容。黃茂軒醫生指出，當「工具讓你更快」被轉換成「你應該做更多」，AI就不再是協助者，而是加速過勞的推力。 不用逼自己一次學會所有 AI 先找出「真正害怕的是甚麼」 面對AI焦慮，黃茂軒醫生建議，員工可以先做的，不是逼自己立刻變成科技專家，而是辨認焦慮的來源。究竟害怕的是失業？是學不會？是被年輕同事超越？還是擔心過去累積的能力不再被看見？把焦慮拆開，才有機會找到可處理的部分。

接著，可以設定小而具體的學習目標。例如先學會用AI協助摘要資料或產生初步企劃，而不是一開始就要求自己全面掌握所有工具。 建立「數位界線」避免生活被占滿 同時，員工也需要建立「數位界線」。黃茂軒醫生建議，避免讓網路及AI的使用佔據所有私人時間，設定明確的使用時間、關閉非必要的通知，藉此維護生活品質。 不是每個擔心AI的人都會生病，但如果焦慮持續存在，或持續失眠、情緒低落、動力或注意力明顯下降，影響工作、人際關係或生活，就不應該只用「想太多」來帶過，可考慮尋求精神科協助。

真正的 AI 轉型不只是升級工具 也要讓員工看得見下一步 黃茂軒醫生認為，導入AI的健康職場，不只是有最新工具，也要有清楚溝通、合理工作設計與心理安全感。對個人而言，面對AI不是否定自己，而是重新整理自己的能力；對企業而言，真正的轉型也不只是升級的系統，而是讓人在變動中仍然感到被尊重、被支持，並看得見下一步，才能永續經營。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】