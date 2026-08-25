說話容易傾聽難！甚麼是「高品質傾聽」？親友愛抱怨勿心急回應 先做1件事

說話容易，傾聽卻需要練習。以色列海法大學人際傾聽與社會影響實驗室主任Guy Itzchakov教授日前接受美國心理學會(APA)Podcast節目Speaking of Psychology訪問時表示，高品質的傾聽與一般聽人說話最大的差異，在於傾聽者願意真正理解說話者，雖然不一定要同意自己所聽到的內容，但也不過度評價，讓說話者有表達想法的自由，對方就有機會感受到自己正在被理解。面對總愛抱怨同一件事的親友，他則建議與其詢問具體事件經過，不如先嘗試理解對方潛藏的情緒，也有助於釐清問題所在。

「高品質傾聽」不只是聽 對方是否感受被理解是關鍵 無人傾聽自己可能讓人感到孤獨、急躁或不安，負面情緒長期累積也可能影響與他人的互動和行為表現。Itzchakov教授過去的研究發現，當人們感受到有人真正聆聽自己時，首先焦慮感可能降低，心情也變得放鬆，能夠透過內省整理與理解自身的想法，進一步影響態度與行為。 針對曾遭群體排擠者的研究則顯示，與單純的「有人聽自己說話」相比，較高品質的傾聽相對更能降低他們的孤獨感，研究團隊推測，可能與說話者感受到和傾聽者之間有更強的社會連結有關。

「想講贏對方」讓對話陷僵局 傾聽提供互相理解的可能 Itzchakov教授表示，當人們在進行有建設性的討論時，雙方的爭論可能有助於促進意見的交流，當爭論變成互相指責，例如告訴對方哪裡錯了、為甚麼不應該抱持這樣的想法等，人們就可能感受到自己的權利、自由等受到威脅，本能地產生防禦心理，這時反而更難改變自己的想法，甚至會更加堅持原本的立場。「因為雙方並沒有真正聽見彼此，只是在思考下一步要如何反擊。」 在傾聽品質較高的情況下，傾聽者傳達的訊息是「我理解你正在表達的內容，也承認你的感受」。Itzchakov教授近期即將刊登在《人格與社會心理學期刊》(Journal of Personality and Social Psychology)的研究發現，在意見分歧的過程中，接受高品質傾聽的說話者會感受到較高的主觀幸福感，同時傾聽對主觀幸福感的影響程度，可能比意見是否一致更高。不過他也強調，上述研究以陌生人之間的對話為研究對象，不應過度延伸解讀研究結果。

哪些人會是好的傾聽者？專家：傾聽是技能 人人都有機會掌握 有些人可能認為善於傾聽與溫柔、體貼等個性有關。不過，Itzchakov教授表示，目前研究尚未發現有哪些人格特質屬於「好的傾聽者」。雖然部分研究認為，外向的人比較喜歡說話，因此可能較不擅長傾聽，相反地內向的人可能更願意耐心聆聽他人說話，但這類說法也未有足夠證據支持。他強調，傾聽更像是一項技能，就像肌肉一樣可以透過鍛煉逐漸提升，不論性格是內向還是外向，都有機會成為更好的傾聽者。

此外，傾聽品質也不完全取決於傾聽者本身。Itzchakov教授提到，傾聽其實是兩個人之間的互動，不同的交談對象對同一個人的印象未必相同，例如一個人可能在鄰居眼中是懂得傾聽的人，但與另一個人互動時，卻被認為是一個糟糕的傾聽者。有趣的是，過去研究顯示，超過九成的人認為自己的傾聽表現至少有中上程度，但另一方面又有不少人覺得自己沒有被真正聽見，顯示人們可能普遍高估了自己的傾聽能力，也是他希望未來能繼續深入研究的方向。 親友經常抱怨要如何回應？理解背後情緒推進對話層次

當對方不斷反覆抱怨同一件事時，傾聽者又該如何應對？Itzchakov教授表示，當一個人經常重複講述同樣的內容時，代表對方可能受到某些情緒困擾，且尚未得到妥善的處理。 他建議，此時可以嘗試理解和回應對方背後的情緒。例如，當一個人不斷抱怨主管對自己不公平時，不如進一步詢問「聽起來你很生氣、很受傷，甚至覺得被背叛，是這樣嗎？」讓雙方的對話往前推進，深入探索說話者的想法，釐清「為甚麼我會有這樣的感受？」而不是讓對話只是停留在一遍又一遍地訴說同樣的事件經過。