【有心無力 腰膝酸軟？】狀態大跌 信心全消應該如何應對？ 現代男士的聰明進補選擇

問問各位已步入40大關的男士們，是在什麼時候發覺身體狀況開始大不如前？是明明每晚睡飽睡滿，但醒來依舊睡眼惺忪、腰膝酸軟；還是日常工作已由「辦公」變「扮工」，上班沒多久就精神難集中？更嚴重且更難啟齒的是！連與伴侶親密時竟開始力不從心、事後「回氣」越來越慢！ 面對以上種種身體狀況，不少人將其統稱為「虛了、虧了」，心急起來更隨便購買偏方進補，結果卻愈補愈燥，適得其反。中醫指出，男士步入中年常面臨的其實是「腎精虧虛」。必須注意的是，「虛」與「虧」的徵狀雖似但調理方法卻截然不同。想找回全盛期的自信與活力，就必須學會對症下藥，切勿盲目進補。

「虛」與「虧」大不同！常見徵狀對照 為什麼總有人說：「男人個腎好重要」？原來的確有根據！中醫認為「腎為先天之本」，腎藏精，主骨生髓，是人體生命活力的源頭！但同人體其他器官一樣，生活壓力大、長期熬夜或房事過度，都會影響其健康狀態，嚴重更會導致腎精虧虛！而男士面對「虛」與「虧」來襲，可以透過以下兩個層面，簡單自我檢測身體目前狀況：

層面一：日常「虛」耗 步入40大關後，生活習慣當然不能如以往一樣，休息與睡眠比率亦要大大提升，否則就容易進入「虛」耗狀態，而症狀主要集中在日常體能與精神上，例如：經常無故覺得極度疲倦、收工後立即斷電；經常出現腰酸膝痛、雙腿乏力；記憶力大不如前、工作時難以專注；睡眠質素變差，夜間容易紮醒、夢多，甚至開始出現脫髮。 這在傳統中醫範疇中偏向「虛勞」，屬於身體長期勞累引起的腎氣受損，調理應以「固本培元、補氣益腎」為主。

層面二：機能「虧」損 到達層面二，亦是眾多男士難以啟齒的困擾，就是出現在親密生活與生理機能上，如面對伴侶時心有餘而力不足，起動力大大下降；持久度與衝刺力大打折扣；事後更會感到異常疲憊，需要好幾天才能完全回復體力！ 明明沒有縱慾過度，為何還有如此狀況？其實這種情況在中醫語境中更側重於因過度消耗引起的「虧」，調理方向必須以「溫腎壯陽、激活機能」為先，著重於重拾男士的爆發力與耐力！ 古方珍品擊退「虛」與「虧」 鹿鞭與鹿尾羓的補腎奧秘

面對「虛」與「虧」，其實有兩種中醫推薦的古方珍品，正正能對應以上種種症狀，有效幫助男士調理補身、激活男士機能： 鹿尾羓（固腎益精，強腰健膝） 古書記載「陽氣聚于角，陰血聚於尾」，鹿尾羓匯聚鹿的血氣精華，壯腎陽，益精髓，主治腰脊痛與腎氣虛耗，特別適合虛勞過度者作調理補身之用。 鹿鞭（生精補髓，養血益陽） 《本草綱目》記載「此物生精補髓，養血益陽」。鹿鞭是自古以來提升男士氣概、補充房事虛耗的補身珍品，能強效補腎壯陽，激活男士機能。

告別繁複燉湯 現代男士的聰明選擇 以上古方珍品雖然有實效，但對於身體早已因長期睡眠不足、工作壓力大而出現「虛」與「虧」的狀態的男士而言，朝早趕上班、晚上加班應酬，再花上數時間準備材料、燉煮藥膳老火湯，幾乎是不可能完成的任務，難以長期堅持。 另一方面，部分傳統進補湯水講求滋補濃郁，不少配方熱量較高，且偏向燥熱，未必適合長期飲用；若經常飲用長時間熬煮的濃湯，更可能增加嘌呤攝取，對健康未必是最理想的選擇。因此，近年愈來愈多男士傾向選擇結合現代科研技術的複方保健品，省卻繁瑣的烹調程序，更能清楚掌握成分及攝取量，方便融入忙碌生活之中，在追求健康的同時亦吃得安心、更容易持之以恆。

紐西蘭製造的「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」，匯聚鹿尾羓、鹿鞭、亞麻籽、銀杏葉、蛋白質及骨膠原等多元營養成分，有效改善腎氣「虛」耗情況，同時改善腰膝痠痛無力、力不從心、頭暈耳昏、失眠多夢易紮醒，以及體力與記憶力下降等困擾。配方經專業調校，溫和易吸收，不易燥熱，三高人士同樣適合服用。

針對機能「虧」損而出現的狀態下滑問題，「正品．鹿鞭壯男丸」同樣於紐西蘭製造，採用鹿鞭、瑪卡萃取及銀杏葉精華等成分配製而成，有助激活男士機能，讓雄風全方位再現，令伴侶刮目相看，恢復生活滿足感。 「正品 - 鹿鞭壯男丸」更推出全新升級版，在原有配方上提升瑪卡含量，更能激活男士嶺峰剛勁、全面照顧男士日常健康需要。

男士補身好物多 應如何揀選最適合自己的產品？ 正品推出的鹿尾羓腎氣丸及鹿鞭壯男丸各有千秋，但不同配方針對的需要各有不同，選購前宜先了解自身狀況及產品特點，才能選擇最適合自己的保健方案。

若經常感到容易疲倦、腰膝痠軟無力、睡眠質素欠佳、失眠多夢、精神不足，甚至伴隨記憶力下降等情況，或與中醫所指的「腎氣虛耗」有關。這類人士可考慮以調補腎氣為主的產品，例如「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」，其配方結合鹿尾羓、亞麻籽及銀杏葉精華等成分，有助補充腎氣，從根本調理身體狀態，改善日常活力不足問題。 至於部分男士除了體力下滑外，更關注男士整體機能狀態，希望維持充沛精力及親密關係上的良好表現，則可考慮配方較著重活力支援的產品，如「正品 - 鹿鞭壯男丸」。產品蘊含鹿鞭、瑪卡萃取及銀杏葉精華等成分，有助支援男士日常活力及體能需要，適合希望保持最佳狀態的人士選用。

真實用家分享

Sam分享：「男人去到某個年紀，真係會開始留意身體狀態，我開始食正品鹿尾羓丸同鹿鞭丸，知道產品係紐西蘭製造，品質有保證，自己都食得特別安心。覺得精神同體力比以前好咗，整體狀態提升咗，人都更有活力，同太太相處更加開心自在，感情自然更勝從前。」 Solid 分享：「最近狀態麻麻、覺得精神集中唔到，仲經常腰膝酸痛，所以朋友推薦正品鹿尾羓丸，我其實都有啲抗拒，覺得自己仲後生，應該唔使咁早接觸呢類產品，食咗大約一個月之後，我覺得整體精神狀態明顯改善，效果比想像中更滿意，會繼續食落去作日常保健。」