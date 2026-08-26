常啪手指會患關節炎？醫生揭開「喀喀聲」真相 真正要小心係呢個部位

不少人習慣啪手指，享受關節喀喀作響的感覺，卻也常被提醒「一直啪手指，以後會得關節炎」。英美等國的醫學專家指出，目前研究並未發現長期啪手指會增加退化性關節炎風險，一般情況下也不至於對關節造成傷害，不過若為了發出聲響而過度施力，仍可能造成手指扭傷，甚至有肌腱受傷或關節脫位的風險。相較之下，大力扳動或扭轉頸部的風險更值得注意，由於頸部涉及脊髓、神經及通往腦部的重要血管，可能造成較嚴重傷害，因此不建議自行大力扳動或扭轉頸部。

啪手指為何會「喀」一聲？關鍵藏在關節液 《英國廣播公司》(BBC)報道，英國曼徹斯特大學流行病學教授、風濕科醫生金姆海瑞奇(Kimme Hyrich)說，關節發出聲響本身屬於正常的生理現象。人體關節是兩塊骨頭相接的位置，而包括手指、頸部及背部在內的許多關節，其關節腔內具有可發揮潤滑作用的滑液(synovial fluid)，當人們拉伸、彎曲或扭轉關節時，關節內部空間會暫時擴大，使滑液壓力下降，原先溶解於其中的氣體因而形成氣泡，而這些氣泡隨後塌陷時，便會產生啪手指時常聽見的聲響。

美國加州大學戴維斯分校研究團隊過去以超聲波觀察啪手指的過程時，甚至形容發出聲響的瞬間，看起來就像「煙火在螢幕上爆開( firework exploding on the screen)」，這類聲響有時比想像中更大，最高可達約83分貝，但海瑞奇醫生表示，單純出現關節聲響並不代表關節正在受到破壞。 啪手指會得退化性關節炎？多項研究未發現關聯 許多人最擔心的是，長年啪手指是否會增加退化性關節炎風險，而退化性關節炎是最常見的關節炎類型，與關節軟骨磨損有關。海瑞奇醫生表示，目前研究結果並不支持啪手指會增加退化性關節炎風險，早在1975年，一項針對28名安養機構住民的研究便發現，習慣啪手指與沒有這項習慣者，發生退化性關節炎的比例相近；後續另一項回溯性研究則比較215名退化性關節炎患者與未罹病者過去啪手指的習慣，同樣沒有發現，一生中啪手指的頻率或持續時間會影響退化性關節炎發生的風險。

更有醫生曾以自己為例進行長達半世紀的實驗，美國醫生唐納德昂格(Donald Unger)為了驗證家人不斷警告他的「啪手指會得關節炎」是否屬實，連續50年每天至少折左手指關節2次，估計累積約3萬6500次，右手則刻意不折。直到72歲時，他替雙手照X光檢查，結果兩手皆沒有關節炎，也未發現其他明顯差異，不過由於這項自我實驗僅有他一名測試者，仍不能單獨作為證明。

關節變粗、肌腱變鬆也是迷思？握力研究結果不一致 除了關節炎，坊間也流傳長期啪手指可能造成指關節變粗(指關節外觀看起來變大或變寬)、肌腱鬆弛甚至握力下降。對此，海瑞奇醫生表示，目前並沒有證據支持啪手指會造成指關節變粗或肌腱鬆弛，過去利用超聲波研究啪手指的加州大學戴維斯分校研究團隊，也未在身體檢查中發現明顯腫脹或功能障礙。 至於握力則曾出現不同研究結果，1990年一項針對74名長期啪手指者的研究發現，與沒有啪手指習慣者相比，這些人的握力較弱，手部腫脹情形也較多；不過2017年另一項研究並未發現啪手指與握力下降具有關聯，因此現有證據並不足以認定啪手指會讓握力變差。部分人折完手指後會覺得比較放鬆，關節活動度也可能暫時增加，這是因為啪手指的過程會伸展關節，使其短時間內能活動得更靈活。另有理論推測，折關節可能刺激周邊神經末梢，使附近肌肉放鬆，甚至與疼痛減輕及腦內啡釋放有關，但相關機制目前尚未獲得證實。

啪手指通常無害 但太用力仍可能受傷 美國神經外科醫生傑伊賈甘納森(Jay Jagannathan)表示，一般情況下，啪手指被認為對身體相對無害，但並不代表可以毫無限制地用力扳動關節，如果為了追求聲響而過度施力或突然猛拉手指，仍可能造成手指扭傷，甚至有肌腱受傷或關節脫位的風險，過去也曾出現因過度用力啪手指而扭傷的病例，因此若關節發出聲響時同時伴隨疼痛或腫脹，就不能單純視為一般的關節聲響，應進一步接受專業評估。 手指可折不代表脖子也能扳 醫：恐有危險