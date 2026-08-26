交友App讓人患得患失？擔心自己擇偶標準太高或太低？心理學家教如何應對

交友App日益普及，不少單身族嘗試透過線上尋找約會對象，不過在滑動配對、等待回覆的過程中，有時可能會因配對成功而欣喜，有時卻因遭到忽略而感到失落，心情總是起起伏伏。Sabrina Romanoff心理學家日前於CNBC撰文表示，使用交友App前，建議先釐清自己真正想找的是怎樣的伴侶，也要學習將注意力放在自己的身上，如果是為了逃避負面情緒才打開交友App，可能會干擾判斷力，也更容易被配對結果影響心情。

交友 App 讓人期待又怕受傷害？使用前先「回顧過去」 根據外媒DatingNews.com一項針對1,000名美國成年人進行的調查，有73%的單身者表示打算使用交友App尋找穩定伴侶。Romanoff心理學家表示，雖然線上配對，與主動向陌生人搭話相比壓力可能較小，但使用交友App前，仍應先建立正確的心態。 Romanoff心理學家建議，在開始滑動配對之前，可以回顧過去的感情經驗，思考當初對方的哪些特質對自己較有吸引力、哪些因素導致關係失敗，再重新檢視自己的擇偶條件是否需要調整。瀏覽個人檔案時，也不要只被外表吸引。她提醒，更重要的是從對方如何展現自己，觀察這個人看重的是甚麼，例如是單純以外表為主，還是試著透露自己的個性、價值觀、生活樣貌等真實的自我，都是可以留意的線索。

謹記自己的感受才是優先 配對成功與否不代表個人價值 此外，使用交友App時，更應重視個人感受。Romanoff心理學家表示，有些人在感到孤單、心情低落時，可能想要打開交友App來轉移注意力，但如果目的是逃避負面情緒，可能影響選擇對象或互動時的判斷力，也更容易因沒有配對成功、沒有收到訊息等結果而感到受挫。若察覺自己正處於負面情緒中，應先靜下心來、起身散散步，等心情平穩後再使用交友App。 Romanoff心理學家也提醒，交友App上的結果不能衡量個人的價值。不少人從小就習慣透過他人的肯定來評價自己的成就，若在交友App上總是找不到心儀對象，也容易認為是不是自己「不夠好」。如果被拒絕的感覺開始湧上心頭，應適時給予自己提醒，是否成功配對其實受到各種因素影響，包括演算法、使用時機等，問題不一定出在自己身上。同時，不要讓約會成為生活唯一重心，持續經營友誼、投入自己喜歡的活動，都有助於降低交友App帶來的情緒起伏。

擇偶先問自己 2 問題 心理學家：別只看「亮眼條件」 在交友App看到有好感的對象就按下喜歡，不符合期待的則略過或滑走，若雙方互相選中，就有機會開啟聊天。Romanoff心理學家表示，在這種使用模式下，不少人會因為一些微不足道的原因就將對方淘汰，例如不喜歡某種髮型或某一句自我介紹等，甚至過度重視履歷、學歷等「看起來很亮眼」的條件，而忽略真正能支撐長久關係的個人特質。 因此Romanoff心理學家建議，使用交友App前先檢視自己的擇偶條件，並問問自己：這些標準真的是我想要的嗎？還是其實已受到父母、朋友或網路輿論影響，不自覺把別人的期待當成自己的標準？同時，也要重新思考自己談戀愛的真正目的是甚麼。