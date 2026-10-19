木餐具避免長時間浸水致發霉 竹製餐具或誘發腸胃炎（附選購及清潔貼士）

香港經常天氣潮濕，容易滋生細菌；尤其每天用以協助進食的木、竹和仿瓷餐具更需格外留意！曾有研究發現，即使每天清洗、看似乾淨，但實際潛藏大量細菌；細菌含量可能比馬桶8倍。 餐具暗藏細菌 或致全家患肝癌 餐具清潔絕對不容忽視！內地曾有家庭因長期使用發霉且帶毒素的筷子導致毒素積聚體內，最終全家罹患肝癌。腸道細菌積聚和肝癌息息相關；港大研究曾發現，如普通擬桿菌等特定菌種會消耗代謝物，導致肝癌免疫治療失效。另外，菌群失衡也會引發慢性發炎，加速肝硬化及癌變。

木餐具隔熱效果佳 建議每3至6個月更換一次 很多人喜歡使用木餐具，除了因其抓取力強，也因為隔熱防燙效果比其他材質較佳。不過木質纖維結構鬆散，而且多孔；容易吸收水分、汁液和食物殘渣，讓細菌有機會滋生和成為發霉的溫床。曾有研究發現，即使木餐具清洗後，含菌量也達660單位，比標準值細菌含量200單位超標3.3倍。要確保健康，日常清洗木餐具應避免長時間浸泡以免吸水開裂，洗後也須立即擦乾並置於通風處。建議每3至6個月更換一次；若發現餐具出現變色、異味、磨損或裂痕時，必須立即棄用，以防細菌深藏內部。

清洗竹製餐具時留意坑紋深處 竹製餐具輕便、便宜，也深受不少人歡迎。然而，若你使用的是具裝飾坑紋的竹製餐具就需格外留意！這類餐具的含菌量高達13,000個單位，是無坑紋餐具的65倍。具裝飾坑紋的竹製餐具細菌總數，每克含菌量逾10億，分分鐘比馬桶骯髒7至8倍。長期攝取細菌，小心誘發急性腸胃炎。要防止細菌溫床於你的竹製餐具，清洗時應順著紋路與坑紋深處刷洗，不要依賴洗碗機高溫久洗。建議每3至6個月更換一次；如發現餐具出現黑色斑點，即代表黴菌已滲透，應立即棄用。

仿瓷餐具過度受熱 有機會釋出化學物質 除了竹和木製餐具深受歡迎，也有不少人喜歡使用仿瓷餐具。仿瓷由三聚氰胺與甲醛聚合而成，質地輕巧、耐摔且美觀。雖然仿瓷餐具標榜耐熱，但部分可能在處放於40°C-50°C的環境時便會釋出三聚氰胺。長期接觸高溫火鍋或酸性食物也會加速材質老化和化學物質溶出。建議每1至2年就更換餐具；清洗時也避免使用粗糙菜瓜布或鋼絲球刷洗以防止表面產生刮痕釋出化學物質。如果發現餐具出現刮痕、失去光澤或因受熱變形，必須立即更換。

3.表面平滑餐具較易清洗 選購餐具時，結構越簡單越容易清洗。餐具表面平滑、無裝飾性刻紋且顏色平實的款式能避免凹槽藏垢，亦能防止花哨色彩中的重金屬塗層脫落。 餐具雖然小小的，但卻是日常必須用到的工具之一，而且對健康的影響非常深遠。必須定期清洗、確保其衛生才能防止細菌入侵，預防病患。 【本文獲 Gofever高燒 授權於 am730 轉載】