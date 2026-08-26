減肥卡關｜減肥最緊要飲水 ! 飲唔夠恐毀代謝減極唔瘦 營養師教睇尿液3情況代表水分不夠

補充充足水分對減肥至關重要。有營養師指出，若減肥時水分攝取會影響代謝效率，有可能會墮入減肥樽頸位，再努力減也難以瘦下來。營養師提醒，只要留意尿液3大情況，即代表水分不夠，需攝取更多水分。

減肥卡關｜減肥最緊要飲水 ! 飲唔夠恐毀代謝減極唔瘦

營養師徐慈家在其facebook專頁上分享指，在體脂管理的過程中，有些人即使已執行飲食控制與規律運動，體脂下降幅度仍不如預期，進展緩慢。這個現象可能與多種因素相關，其中水分攝取不足是常被忽略的一環。

減肥卡關｜脂肪水解的代謝途徑

徐慈家解釋指，因為脂肪若要作為能量來源，需先經過脂肪「水解」步驟，分解為游離脂肪酸與甘油，方能進入血液循環供其他組織利用。此反應需要水分參與，為水解反應的必要條件。若體內水分不足，可能影響脂肪動員的效率，間接影響減脂進程。因此，在控制熱量攝取與增加能量消耗的同時，維持充足的水分狀態，是支持脂肪代謝正常運作的基礎條件。