減肥卡關｜減肥最緊要飲水 ! 飲唔夠恐毀代謝減極唔瘦 營養師教睇尿液3情況代表水分不夠

補充充足水分對減肥至關重要。有營養師指出，若減肥時水分攝取會影響代謝效率，有可能會墮入減肥樽頸位，再努力減也難以瘦下來。營養師提醒，只要留意尿液3大情況，即代表水分不夠，需攝取更多水分。
減肥卡關｜減肥最緊要飲水 ! 飲唔夠恐毀代謝減極唔瘦
營養師徐慈家在其facebook專頁上分享指，在體脂管理的過程中，有些人即使已執行飲食控制與規律運動，體脂下降幅度仍不如預期，進展緩慢。這個現象可能與多種因素相關，其中水分攝取不足是常被忽略的一環。
減肥卡關｜脂肪水解的代謝途徑
徐慈家解釋指，因為脂肪若要作為能量來源，需先經過脂肪「水解」步驟，分解為游離脂肪酸與甘油，方能進入血液循環供其他組織利用。此反應需要水分參與，為水解反應的必要條件。若體內水分不足，可能影響脂肪動員的效率，間接影響減脂進程。因此，在控制熱量攝取與增加能量消耗的同時，維持充足的水分狀態，是支持脂肪代謝正常運作的基礎條件。
她建議，一般成人每日飲水量可依體重(公斤)乘以30至35毫升估算。以60公斤的個體為例，每日水分攝取量約為1,800至2,100毫升。此數值為基礎建議量，若處於高溫環境、流汗量增加或運動頻率較高，則需相應提高。
減肥卡關｜睇尿液3情況代表水分不夠
尿液顏色為判斷水分狀態的實用參考指標：
正常水分充足時：尿液呈清澈淡黃色；
體內水分不足時：顏色偏深、氣味較重，或排尿頻率顯著減少。
不過，尿液顏色亦可能受飲食、藥物或維他命補充劑影響，應綜合評估，不宜僅以此作為唯一判斷依據。
減脂過程中，熱量控制與運動固然重要，但水分攝取亦為影響代謝效率的基礎環節。確保水分充足，有助於支持脂肪水解與整體代謝功能的順暢運作，是體脂管理中不可忽視的實務細節。