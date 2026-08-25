脂肪肝｜每4位港人就有1人有脂肪肝 研究揭日飲1款茶助逆轉脂肪肝！3大關鍵改善代謝損傷

脂肪肝可以靠茶飲逆轉？根據香港中文大學數據，香港每4名成年人中，就大約有一人患有脂肪肝。有醫生指出，有動物研究發現，只要每天喝1款茶在改善脂肪肝方面有所幫助，當中有3大關鍵，有助改善代謝損傷。

脂肪肝｜研究揭日飲1款茶助逆轉脂肪肝！

糖尿病專科醫生蔡明劼在其facebook專頁上分享指，代謝相關脂肪肝疾病(MAFLD)已成為現代社會日益普遍的健康議題。此疾病與高油、高糖、高加工食品的飲食型態密切相關。近期一項發表於國際營養學期刊《Nutrients》的動物實驗，針對抹茶在改善脂肪肝方面的潛在作用進行了系統性探討。

研究設計與方法

該研究由陳雅琳博士率領台北醫學大學團隊執行，選用48隻大鼠，隨機分為六組，進行為期12周的觀察。實驗設計涵蓋以下組別：