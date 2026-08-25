脂肪肝｜每4位港人就有1人有脂肪肝 研究揭日飲1款茶助逆轉脂肪肝！3大關鍵改善代謝損傷

脂肪肝可以靠茶飲逆轉？根據香港中文大學數據，香港每4名成年人中，就大約有一人患有脂肪肝。有醫生指出，有動物研究發現，只要每天喝1款茶在改善脂肪肝方面有所幫助，當中有3大關鍵，有助改善代謝損傷。
脂肪肝｜研究揭日飲1款茶助逆轉脂肪肝！
糖尿病專科醫生蔡明劼在其facebook專頁上分享指，代謝相關脂肪肝疾病(MAFLD)已成為現代社會日益普遍的健康議題。此疾病與高油、高糖、高加工食品的飲食型態密切相關。近期一項發表於國際營養學期刊《Nutrients》的動物實驗，針對抹茶在改善脂肪肝方面的潛在作用進行了系統性探討。
研究設計與方法
該研究由陳雅琳博士率領台北醫學大學團隊執行，選用48隻大鼠，隨機分為六組，進行為期12周的觀察。實驗設計涵蓋以下組別：
正常飲食對照組
正常飲食＋0.2%抹茶粉
正常飲食＋1%抹茶粉
垃圾食物飲食組
垃圾食物飲食＋0.2%抹茶粉
垃圾食物飲食＋1%抹茶粉
為模擬現代人常見的飲食形態，研究團隊採用市售超加工食品(包括餅乾、薯片、甜點等)作為垃圾食物組的飼料來源。
脂肪肝｜3大關鍵改善代謝損傷
而主要得出的研究結果是：
1. 肝臟脂肪與代謝指標的改善
僅攝取垃圾食物的大鼠，自第四周起體重即顯著增加，內臟脂肪堆積、血清三酸甘油酯濃度升高，並出現空腹血糖上升、胰島素阻抗(HOMA-IR指數升高)等糖尿病前期代謝異常。肝臟組織切片亦觀察到明顯的脂肪堆積與發炎細胞浸潤。
相較之下，飲食中添加抹茶粉的組別(0.2%及1%)，其肝臟內總膽固醇與三酸甘油酯累積量均顯著降低，胰島素阻抗亦獲得改善。
2. 肝臟發炎反應的抑制
垃圾食物組大鼠肝臟內的促發炎細胞激素顯著升高；而補充1%抹茶粉的大鼠，其發炎指標則明顯下降，顯示抹茶具有干擾發炎進程的潛在作用。
3. 腸道菌相的調節
研究團隊進一步分析腸道微生態，發現補充抹茶後，大鼠腸道中數種與代謝健康相關的有益菌(包括阿克曼菌、柔嫩梭菌與副擬桿菌)數量增加，顯示抹茶可能透過調節腸道菌相來間接保護肝臟。
脂肪肝｜抹茶與綠茶的差異
蔡醫生指，抹茶雖屬綠茶的一種，但因製程中經過遮蔭處理，使其風味與成分組成與一般綠茶有所不同。遮蔭雖會減少茶葉中的兒茶素(苦澀味來源)，但因抹茶是將整片茶葉研磨成粉後全數飲用，人體實際攝取到的兒茶素總量，反而高於僅飲用茶湯的普通綠茶。
根據研究設計，0.2%的抹茶添加量約相當於一名60公斤成人每日攝取1.2公克抹茶粉(約半杯抹茶)；1%則相當於每日6公克(約三杯抹茶)。此劑量在日常生活中屬於可達成的範圍。
這個研究從血液生化指標、肝臟組織學與腸道微生態三個層面，證實抹茶中的多酚類物質(特別是兒茶素EGCG)對不良飲食形態所引發的代謝損傷具有緩解作用。然而，動物實驗結果無法直接外推至人類，均衡飲食與規律運動仍為維持肝臟健康的根本策略。在健康生活型態的基礎上，每日適量飲用無糖抹茶，或可作為輔助代謝健康的飲食選擇之一。