心盲症｜全球僅2至4%人心盲 閉眼後無法想像畫面 非疾病即睇5大特徵

最近在threads突然掀起一股關於心盲症的討論，心盲症其實就是在閉上眼睛後無法浮現任何畫面，只有一片漆黑，不少人在看到相關症狀後才驚覺，原來閉上眼沒有畫面是心盲症！

心盲症｜甚麼是心盲症？

根據美國醫療機構克里夫蘭診所的資料，心盲症是指人在思考或想像時，無法在腦中形成或運用心理圖像。而目前全球只有約2至4%人患有心盲症，他們在閉上眼睛之後無法主動在腦中生成視覺影像，不過很多人就算小時候已經有此問題，仍毫無察覺。

心盲症雖然被稱為症，但其實並不是疾病的一種，只是一種與正常人不同的思考特徵，患者的大腦運作方式較為不同，與左撇子、左撇子慣用手不同等相似。

心盲症可分為先天及後天，先天者由出生起就無法在腦中形成視覺影像，有機會因此而不自覺；後天則因腦部受傷、疾病或心理因素等原因，逐漸失去這項能力。