汗皰疹 不傳染但擾人

夏天，手指、手指縫、手掌、腳趾及腳掌兩側等位置，有時會從皮膚深處冒出極痕癢、透明或半透明的小水泡，並可能成群地出現。這些水泡乾涸後會脫皮、乾燥及裂開，且容易反覆發作，很可能是「汗皰疹」。 皮膚科專科醫生陳厚毅表示，汗皰疹常被誤認為是因流汗過多引起的汗疹，其實和汗疹是兩回事，「汗皰疹實際上是一種極常見的急性濕疹，在夏天濕熱的天氣較常見，雖然不具傳染性，但因乾燥和痕癢，會令患者十分困擾，部分嚴重情況更有可能引致皮膚發炎。」

有可能復發 陳厚毅指出，汗皰疹的症狀每次可以持續一段時間，一般會在2至4星期內消退，但並非真正痊癒，有可能再發作。成因方面，和先天因素關係比較大，例如本身有異位性皮膚炎的人士。此外，手汗、腳汗多的人，一般都較容易有汗皰疹。後天因素亦有機會增加汗皰疹發作的風險，包括： 1. 環境和天氣； 2. 吸煙； 3. 生活壓力：情緒緊張、壓力大或經常熬夜都是風險因素； 4. 過度清潔：頻繁洗手、接觸化學清潔劑或刺激性物質。

特定物品過敏 「也有部分患者是對特定物品過敏，例如含特定成分的個人護理產品、藥物、靜脈注射免疫球蛋白等。另外，對特定金屬如鎳、鈷、鉻等過敏的人士，也容易誘發汗皰疹。」陳厚毅說。 鎳、鈷、鉻等金屬在我們日常生活中並不罕見，金屬飾物如耳環、頸鏈等就常含有鎳，而咖啡因類、朱古力、黃豆類食物之中亦常會有鈷。鉻則主要用於不銹鋼製品，例如水龍頭、金屬層架等。

新藥針對發炎因子 治療方面，陳厚毅表示，患者平日應盡量少接觸已知的致敏物，同時不要頻繁洗手。平日要多塗搽潤膚膏，尤其洗澡後更須盡快為皮膚保濕。「若有需要的話，醫生會為患者處方類固醇藥膏，或有助減低敏感反應的抗組織胺藥物，可達致消炎止痕的效果。此外視乎個別病人情況，也有機會使用抑制免疫系統的藥物，或紫外光治療等。近年藥物進步，亦可選擇新型的生物製劑，針對引起濕疹的發炎因子達致治療效果，對汗皰疹或其他濕疹患者是非常大的鼓舞。」