鬼節屋內頭痛胸悶 別以為是「撞鬼」4大隱藏環境危機恐致昏迷死亡

農曆7月是俗稱的「鬼節」的日子，這段日子許多人都會開始過度恐懼或疑神疑鬼，而有可能錯過一些保命永生機會。有醫生提醒，若在家中突然發現頭痛與胸悶，別以為是「撞鬼」，因為有可能是環境問題，導致身體發出這些求救警號。環境中存有4大隱藏危機，嚴重可導致昏迷死亡。

鬼節屋內頭痛胸悶 別以為是「撞鬼」 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，「靈異體驗」的鬼屋傳說屢見不鮮，有些人會表示走進老舊建築，突然感到頭痛、頭暈、胸悶，甚至聽見腳步聲或覺得身旁有人。然而，醫學與環境科學研究指出，問題往往並非超自然，而是與室內空氣品質及物理環境有關，包括： 1. 一氧化碳：無色無味的生理干擾者 老舊建築若通風不良，加上燃氣熱水器、暖爐或發電機燃燒不完全，可能導致一氧化碳（CO）在室內累積。一氧化碳會與血紅素結合，形成穩定的碳氧血紅素，阻礙氧氣運輸，造成組織缺氧。

常見症狀包括頭痛、頭暈、噁心；嚴重時可能出現意識混亂、判斷異常，甚至昏迷死亡。 2. 黴菌孢子與生物氣膠：呼吸道與全身性刺激 長年潮濕的老屋常伴隨黴菌滋生。黴菌孢子輕而小，極易隨灰塵飛揚，直接吸入後可能引發呼吸道症狀，包括： 氣喘惡化、呼吸急促、胸悶

慢性鼻竇炎

過敏性肺炎 研究指出，老舊建築室內空氣中的真菌孢子濃度，可達較新建築的近兩倍。長期暴露於潮濕與黴菌環境中，會顯著增加呼吸道症狀與氣喘風險。 3. 揮發性有機化合物（VOCs）與粉塵

舊建築可能因建材老化、過去裝修殘留，釋出揮發性有機化合物（VOCs）與甲醛。長期暴露可能導致頭暈、呼吸道疾病，甚至癌症風險。長年累積的粉塵與動物昆蟲排泄物，亦可能加劇室內空氣品質問題。 4. 次聲波：聽不見的情緒干擾者 舊管線、風扇、機械及通風設備可能產生低頻振動聲波，人耳雖無法察覺，身體卻能感受到其影響。當門窗和木板受到氣流及溫度變化影響，也可以會發出像腳步或敲擊的聲音。 研究顯示，暴露於次聲波的受試者，即使未意識到聲音存在，仍表現出壓力荷爾蒙皮質醇上升、情緒易怒、專注力下降等生理與心理變化。這種聽不見的低頻振動，可能解釋老屋中「莫名的不安感」或「被注視感」。

5. 心理暗示與知覺現象 昏暗環境會使視覺資訊模糊。當大腦處於警戒狀態，可能將衣架誤認為人影、窗簾影子誤認為臉孔，此現象稱為「空想性錯視」，是正常的知覺反應，並非精神疾病。 低頻噪音、電磁場變化等環境因素，也可能使易受暗示者產生「有東西在場」或「暈眩」等異常感受。

5招及時保命 黃醫生建議，若屋內有兩人以上同時出現頭痛、暈眩、噁心或精神恍惚，應優先考量環境因素，而非超自然現象。建議處置步驟： 立即離開建築物，移至戶外空氣流通處。 勿自行返回屋內尋找來源或救人。 聯絡消防單位，說明疑似一氧化碳或空氣品質問題。 若出現胸痛、呼吸困難、意識混亂或昏倒，立即送醫。 平時應裝設合格的一氧化碳警報器，並定期保養燃氣設備。 並非所有舊屋都存在上述問題，也非每次不適都能以環境因子完全解釋。然而，當多人同時出現相似症狀時，環境因素如一氧化碳、黴菌孢子、揮發性有機化合物或次聲波，應列為優先排除項目。鬼是否存在，科學尚無法驗證；但空氣污染與環境毒素的存在，已有明確證據，且確實可能危害健康。面對老屋中的不適感，與其急著「捉鬼」，不如先打開門窗、檢查設備、確保通風——這可能是比任何驅邪儀式更實際的解決方案。