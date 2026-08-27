點解會見到鬼？「陰陽眼」係一種病！恐是中風警號 4大病因揭開陰陽眼醫學真相

「陰陽眼」係一種病！ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，「看見鬼」其實是大腦與眼睛的求救訊號，在醫學上其實有更精確的診斷名稱：Charles Bonnet 症候群。這並非靈異體質，而是當視力嚴重下降時，大腦因接收不到足夠的視覺訊號，自行「填補」出畫面的生理現象。根據醫學定義，Charles Bonnet 症候群通常具備以下特點： 本身有明顯視力下降或視野缺損

看見實際不存在的人物、動物或圖案

幻象僅限於視覺，沒有聲音或觸覺

意識大致清楚

多數人知道或逐漸理解影像並非真實

「陰陽眼」係一種病！ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，「看見鬼」其實是大腦與眼睛的求救訊號，在醫學上其實有更精確的診斷名稱：Charles Bonnet 症候群。這並非靈異體質，而是當視力嚴重下降時，大腦因接收不到足夠的視覺訊號，自行「填補」出畫面的生理現象。根據醫學定義，Charles Bonnet 症候群通常具備以下特點： 本身有明顯視力下降或視野缺損

看見實際不存在的人物、動物或圖案

幻象僅限於視覺，沒有聲音或觸覺

意識大致清楚

多數人知道或逐漸理解影像並非真實

每10人就有1人見到鬼？ 黃醫生指出，白內障、黃斑部病變、青光眼及糖尿病視網膜病變，都可能是背後原因。 另外，不只是眼部疾病，以下疾病也可能讓人出現「看見鬼」的錯覺： 譫妄狀態：感染、缺氧或電解質失衡所致

神經退化性疾病：巴金森病或路易氏體失智症

偏頭痛先兆或枕葉癲癇

酒精戒斷或藥物副作用

腦中風、腦炎及腦部腫瘤

睡眠不足或入睡、醒來交界期的幻覺

精神疾病 因此，「看到鬼」本身不是一個診斷，更不能只靠描述內容判斷病因。

視力障礙者中，每10人就有1人曾有此經驗。根據英國醫學雜誌《刺絡針》(The Lancet)的報導，在500名視力障礙患者中，有60人承認曾出現視幻覺，即是俗稱的「看到鬼」。盛行率約為 11% 至 13%，在視力不佳的族群中並不罕見。有些人一年僅發生一兩次，有些人則每天出現兩次以上。

4大病因揭開陰陽眼醫學真相 黃醫生指出，若身邊的人一直表示自己有陰陽眼，有可能是身體隱藏了一些疾病，不及時求醫可能會錯過黃金時間，令症狀愈嚴重。他建議留意以下4大類病因： 1. 眼睛疾病 視網膜病變、黃斑部退化、視網膜剝離、角膜潰瘍、青光眼、白內障、視神經發炎等。這類情況在視覺障礙的老年人中相當普遍，通常眼科手術治療後，幻影便會消失。 2. 大腦病變 腦內腫瘤、枕葉癲癇、腦血管疾病、腦炎、腦視神經萎縮或病變、失智症等，都可能引發視幻覺。

3. 精神與物質相關障礙 思覺失調症、嚴重酒癮、物質濫用、酒精中毒或戒斷症候群等，也可能造成幻覺。 4. 其他身體病變 營養不良、偏頭痛發作、高燒、電解質不平衡、藥物中毒等，同樣可能誘發視幻覺。 若突然出現生動的視幻覺，同時伴隨局部神經學缺損或意識改變，這絕非民間所稱的「體質敏感」或「陰陽眼」，而是中樞神經系統發出的急性紅色警戒。 3大「陰陽眼」檢查方法 當患者因「看到鬼」或「陰陽眼」就醫時，醫生會依序進行以下檢查：

眼底鏡檢查：確認是否有視網膜病變、黃斑部退化、視網膜剝離、角膜潰瘍、青光眼、白內障或視神經發炎。 腦部影像檢查：若突然出現視幻覺且反覆發作，合併頭痛、肢體無力、口齒不清或意識模糊，需進行腦部電腦斷層(CT)或磁振造影(MRI)，排除腦內腫瘤、發炎或視神經系統附近的病變。 精神科評估：透過病史詢問，排除酒精中毒、戒斷症候群、精神病史或藥物濫用等問題。 黃醫生提醒，許多有「陰陽眼」困擾的人，往往先尋求命理算命，被送到師父治療，因而延誤了黃金診斷時間。然而，現代眼科雷射手術與精密儀器，已能有效治療因眼疾引發的視幻覺；高解析度核磁共振與精準腦部定位手術，也大幅減少了腦部手術的併發症。

請先相信當事人的經驗確實困擾著他，再用醫學找出原因，才能避免因迷信、羞恥或標籤化而延誤治療。身體不會長出「鬼眼」，人類也只有肉眼。當身體發出異常訊號時，真正的解答不在靈界，而在醫院。