河北甲醛白菜｜成人攝低量甲醛仍安全 長者小童食後或現腸胃不適 專家教5步驟去除甲醛及農藥

河北省張家口市康保縣被揭有收購商違規使用致癌物「甲醛溶液」灑上白菜保鮮，引發輿論關注。雖本港食物安全中心已加強檢測，並證實未發現不合格樣本，市民仍感恐慌。為令大家更安心，下文請來香港食品創新科技中心項目經理文嘉敏(Carmen)為大家講解健康影響及正確洗菜方法。
河北甲醛白菜｜高危人士應特別小心
由於甲醛具有揮發性，一般在運輸途中已大量散發，其水溶性特性加上用量不大，大部分人無法透過嗅覺察覺。Carmen指出，一般成人就算少量攝入甲醛仍不會造成太大問題，正常成年人的身體代謝能力足以應對；但對於長者、兒童、長期病患者等高危人士則應特別小心，由於這類人士的免疫力較低，攝取甲醛後可能會出現以下症狀：
腸胃不適
嘔吐
如攝入濃度極高，或出現腸胃出血、血壓下降甚至休克(較罕見)等情況。
另外腎病患者應特別注意，由於平日亦易有輕微腸胃不適，如因食用甲醛而出現不適一般難以察覺。
河北甲醛白菜｜食用未被證實致癌
目前世界衛生組織(WHO)將甲醛列為致癌物，但主要是透過空氣吸入，過去曾有研究指出長期暴露於高濃度空氣甲醛可增加鼻咽癌等風險，惟目前仍未有證據指出食用甲醛會直接導致癌症。
河北甲醛白菜｜無色無味市民無法自行判斷
Carmen提醒，由於甲醛無色，亦因在運輸過程中已經大量揮發，普通市民無法透過肉眼觀察、嗅聞或觸摸來準確判斷蔬菜是否含有甲醛。
菜葉顏色、刺鼻味道、觸摸質地堅硬等均屬無用判斷，必須將白菜送到實驗室進行化學化驗才能準確檢測含量。
河北甲醛白菜｜正確的洗菜方法
正確的洗菜方法可去除八至九成的甲醛及其他殘留物，方式如下：
去除外層：摘除最外層的葉片，並切除底部根部位置
以流動清水沖洗：在水龍頭下徹底沖洗蔬菜表面污垢
浸泡蔬菜：將蔬菜浸泡於清水中15至20分鐘
再次沖洗：浸泡後再用流動清水沖洗一次
高溫處理：無論炒菜或白灼，建議先在沸水中汆水1至2分鐘，如白灼蔬菜，建議先汆水後換水再煲。
Carmen最後提醒，公眾毋須過度恐慌，只要改變洗菜習慣就可大幅降低任何水溶性化學殘留帶來的潛在風險。不過如擔心有關風險，或屬高危群組，則建議暫時避免食用有風險的蔬菜，以免出現不適。