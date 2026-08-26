河北甲醛白菜｜成人攝低量甲醛仍安全 長者小童食後或現腸胃不適 專家教5步驟去除甲醛及農藥

如攝入濃度極高，或出現腸胃出血、血壓下降甚至休克(較罕見)等情況。

由於甲醛具有揮發性，一般在運輸途中已大量散發，其水溶性特性加上用量不大，大部分人無法透過嗅覺察覺。Carmen指出，一般成人就算少量攝入甲醛仍不會造成太大問題，正常成年人的身體代謝能力足以應對；但對於長者、兒童、長期病患者等高危人士則應特別小心，由於這類人士的免疫力較低，攝取甲醛後可能會出現以下症狀：

目前世界衛生組織(WHO)將甲醛列為致癌物，但主要是透過空氣吸入，過去曾有研究指出長期暴露於高濃度空氣甲醛可增加鼻咽癌等風險，惟目前仍未有證據指出食用甲醛會直接導致癌症。

另外腎病患者應特別注意，由於平日亦易有輕微腸胃不適，如因食用甲醛而出現不適一般難以察覺。

河北甲醛白菜｜無色無味市民無法自行判斷

Carmen提醒，由於甲醛無色，亦因在運輸過程中已經大量揮發，普通市民無法透過肉眼觀察、嗅聞或觸摸來準確判斷蔬菜是否含有甲醛。

菜葉顏色、刺鼻味道、觸摸質地堅硬等均屬無用判斷，必須將白菜送到實驗室進行化學化驗才能準確檢測含量。

河北甲醛白菜｜正確的洗菜方法

正確的洗菜方法可去除八至九成的甲醛及其他殘留物，方式如下：