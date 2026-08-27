防曬過期｜望落正正常常就可以繼續用？醫生提醒過期或引起皮膚敏感 留意4大特徵即代表變質

防曬及太陽油等產品的主要作用是阻擋與吸收紫外線(UVA和UVB)，防止皮膚曬黑、曬傷、光老化及降低皮膚癌風險，然而，當防曬過期後，還可以繼續用嗎？
防曬過期｜看起來正常就可以用？
台灣小兒科醫生巫漢盟在Facebook專頁上分享，指不少人都認為防曬「就算過期，看起來沒有變質，應該還可以吧？」不過他強調，就算防曬看起來正正常常，也建議大家避免抱著僥倖的心態繼續使用。
他解釋，市面上的防曬有效期限大約由１至３年不等，一旦過期就不能再使用，關鍵就在於其中的成分，而目前常見的防曬成分包括：
1. 奧克立林
奧克立林(octocrylene)是一種化學成分，可提供UVB和UVA防護，也具有防水性，但若開封後超過一年，結構中的「苯環」結構容易降解為二苯酮，可能會危害神經、血液和免疫系統，甚至增加患癌風險。不過目前國際上認為防曬中的奧克立林濃度只佔10%仍屬安全範圍。
2. 阿伏苯宗
阿伏苯宗(Avobenzone)也是常見的化學成分，主要負責吸收UVA，但它本身不穩定，需搭配奧克立林(octocrylene)一起使用，一旦過期後會分解，大幅降低防曬效果，而且分解後的物質容易引起皮膚過敏、紅腫和刺痛。
3. 氧化鋅
氧化鋅(Zinc Oxide)是物理性防曬常用成分，氧化鋅雖然本身非常安定、不易分解，但配搭的乳化物質、防腐物質和其他配方都有可能讓它發生變化。附帶一提塗抹含氧化鋅的防曬會讓皮膚泛白，所以阿伏苯宗便成為較受歡迎的無色成分。
防曬過期｜防曬變質特徵
巫漢盟提醒，就算防曬的外觀和質地看起來跟以前一模一樣，也不代表還能提供和保存期限內相同的防曬力，另外留意防曬過期可能出現的特徵，一旦發現就不建議再使用，以免增加不必要的疑慮與傷害。
顏色、氣味改變
質地不易推開
防曬力變弱
刺激肌膚