防曬過期｜望落正正常常就可以繼續用？醫生提醒過期或引起皮膚敏感 留意4大特徵即代表變質

防曬及太陽油等產品的主要作用是阻擋與吸收紫外線(UVA和UVB)，防止皮膚曬黑、曬傷、光老化及降低皮膚癌風險，然而，當防曬過期後，還可以繼續用嗎？

防曬過期｜看起來正常就可以用？

台灣小兒科醫生巫漢盟在Facebook專頁上分享，指不少人都認為防曬「就算過期，看起來沒有變質，應該還可以吧？」不過他強調，就算防曬看起來正正常常，也建議大家避免抱著僥倖的心態繼續使用。

他解釋，市面上的防曬有效期限大約由１至３年不等，一旦過期就不能再使用，關鍵就在於其中的成分，而目前常見的防曬成分包括：

1. 奧克立林

奧克立林(octocrylene)是一種化學成分，可提供UVB和UVA防護，也具有防水性，但若開封後超過一年，結構中的「苯環」結構容易降解為二苯酮，可能會危害神經、血液和免疫系統，甚至增加患癌風險。不過目前國際上認為防曬中的奧克立林濃度只佔10%仍屬安全範圍。