醫學新發現 研究指少肉少奶 令體內蛋白質悄悄起變化

飲食的變化有時也會令身體出現一些微妙的改變。最新研究發現，短期限制動物性食品後，人體多種與代謝及免疫功能有關的蛋白質會隨之而改變，而不同基因型的人，反應也可能有所不同。

該項由希臘一間生物創新研究所主導的研究，追蹤希臘塞薩洛尼基地區200名長期遵循東正教禁食習慣的健康成人，然後與211名維持一般飲食者進行比較。研究團隊分析參加者在限制動物性食品期間的血液樣本，發現多種蛋白質含量出現變化，其中包括強效代謝激素FGF21有所上升，繼而出現「脂肪組織褐變」，即儲存能量的白色脂肪細胞的行為更像是容易燃燒產生熱量的棕色脂肪細胞。

增加膽固醇製造

結果亦顯示，限制動物性食品會影響與膽固醇及胺基酸代謝有關的蛋白質，顯示飲食內容改變後，人體的代謝調控可能在幾周內就出現反應。團隊進一步把飲食變化與基因資料放在一起分析，發現部分基因會影響人體對飲食限制的反應，其中一種名為LBR的蛋白質參與膽固醇製造，用作補償飲食中減少攝取的膽固醇。有關研究已刊載於《Nature Communication》。

研究人員指出，結果反映同樣減少肉類、奶製品等動物性食品，身體變化反應可能相當快速，而不同人的身體未必會出現完全相同的變化，有助科學家進一步了解飲食、基因與代謝疾病風險之間的關係。