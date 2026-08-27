AI節省工作時間卻增罪惡感？專家：「努力＝個人價值」信念受挑戰

AI逐漸成為大家的職場好幫手，利用AI撰寫電子郵件、整理報告、彙整資訊已成為不少人的工作日常，也讓工作效率大大提高，與此同時有人卻開始感受到莫名的「內疚感」？針對這一現象，英國阿斯頓大學商學院教育與學生事務副院長、職業心理學與人力資源管理專家Paul Jones指出，原本需要半天才能完成的任務，如今透過AI協助能在更短時間內完成，有些人可能因此產生「生產力罪惡感」，也就是對多出來的時間感到不安，認為必須用更多工作填滿，否則無法證明自己的價值，這也反映出長久以來「努力工作才代表有價值」的職場文化。不過在AI時代，人們每日的工作內容也正在發生改變，這樣的觀念可能也需要重新調整。

AI 提升工作效率卻讓人更慌？專家：「努力至上」職場文化根深蒂固 使用AI協助工作，所需時間比原本還要快，那麼在完成工作的當下，你會感到如釋重負、決定放鬆一下，還是會對多出來的時間感到茫然，甚至有點焦慮？Jones副院長日前於外媒The Conversation撰文指出，這一感受可稱為「生產力罪惡感(productivity guilt)」，也就是當科技幫助提升工作效率後，人們反而覺得省下的時間更應被「合理運用」，需要靠完成更多工作來證明自己沒有偷懶。 這種罪惡感並非由AI創造，他說明，長期以來努力程度是多數人衡量自身價值最直接的方式，在工作場合中，較長的工時、緊湊的日程、快速回覆訊息等常常與較強的工作能力劃上等號。心理學中關於「努力合理化(effort justification)」的研究就指出，需要付出愈多努力才能獲得的成果，愈能受到人們的重視。不少文化也將辛勤工作視為美德，因此當AI讓工作變得更加容易完成時，人們可能認為這種工作方式所創造的價值不如過去，進而產生「這是否算真正的工作」的疑問。

完成任務也展示工作能力 AI 時代有「這些改變」 Jones副院長進一步表示，有些人會透過親力親為完成工作，來建立自己的專業形象。一份條理清晰的報告、詳細的分析或深思熟慮的提案不只代表一項任務，也象徵自身的能力、知識與價值。當AI開始介入，協助生成企劃架構、文字或分析內容時，人們可能開始從「這項工作成果夠不夠好」，轉向思考「這項成果究竟是不是屬於我的」。 他強調，AI並沒有降低專業價值，它的出現改變了專業能力的呈現方式，對專業人士的要求也更高，不僅是要產出內容、進行分析、解決問題，更要進一步向AI提出更優質的問題、判斷AI的回應是否正確、補充必要的資訊，並對最終決策負起責任。

企業文化未因應 AI 時代改變 效率提升隱形工作反增 Jones副院長指出，目前的問題在於，許多企業尚未完全適應AI帶來的改變。企業鼓勵員工使用AI提升效率，但同時仍可能以表面上的工時長短、忙碌程度等評價員工的表現，使得員工即使效率提高，仍需要像過去一樣透過「埋頭努力」證明自身價值。 此外，AI雖然能帶來效率提升，但對於工作性質上需要快速回應他人、提供支援或隨時待命的員工而言，每項任務省下的時間未必能用來喘口氣。Jones副院長提到，先前與「情緒勞動(emotional labour)」有關的研究指出，對這些原本就需要顧及他人情緒的員工而言，即使工作效率提升，多出的時間也可能需投入到更多不易被看見、無法獲得額外報酬的「隱形工作」中，如耗費大量心力保持友善態度、預判他人需求等。

省下來的時間要用在哪？ AI 時代下應重新思考工作價值 Jones副院長認為，AI真正挑戰的是人們長期以來將「努力付出」等同於個人價值的觀念。使用AI不代表工作品質降低，關鍵在於使用科技工具的人是否仍具備判斷力、責任感與謹慎的態度，員工也需重新省思付出與個人價值之間的關係。 他表示，企業若只將AI視為提升產量的工具，讓員工承擔更多工作，「生產力罪惡感」可能會是整個制度下自然產生的結果，而不僅僅是個人的感受。如果企業希望AI真正改變整體工作流程，就需要明確規劃「省下來的時間應該用在哪裡」，而不是讓其自動被轉換成更多的工作量。他建議，這些時間可以用於提升判斷力、深入思考、推動合作或恢復精力，同樣與工作品質的長期維持有關。