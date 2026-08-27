從牙周病看心臟健康？研究揭「1口腔細菌」與主動脈瓣膜狹窄潛在關聯

主動脈瓣膜狹窄是高齡族群常見的心臟瓣膜疾病之一，隨著病程進展，可能引發疲倦、胸痛、呼吸困難、昏厥，嚴重時將造成心臟衰竭。近期研究顯示，牙周健康可能與心臟健康存在潛在關聯，這項在美國心臟協會(AHA)基礎心血管科學研討會發表的初步研究指出，一種會引發牙周病的細菌「牙齦卟啉單胞菌」，也會出現在發生鈣化和狹窄的主動脈瓣膜上，目前推測該細菌可能與主動脈瓣膜疾病的發生有關，但仍需人體試驗進一步證實。

牙周病常見 1 元兇 研究揭：在鈣化主動脈瓣膜上也多 美國心臟協會說明，心臟的主動脈瓣膜若逐漸增厚、鈣化，可能進一步影響血液從心臟送往全身的過程，疾病初期可能沒有明顯症狀；但隨著狹窄程度加重，患者可能出現疲倦、胸痛、呼吸困難、昏厥等情形，嚴重時甚至可能引發心臟衰竭，增加死亡風險，目前治療方式以瓣膜置換手術為主。 上述研究聚焦於牙周病常見致病菌「牙齦卟啉單胞菌」，這類細菌會引發牙齦發炎、破壞牙周組織，過去研究也曾發現，其與全身發炎及心血管疾病，如動脈斑塊積聚、冠狀動脈心臟病(冠心病)等風險增加有關。

研究人員分析了瓣膜置換手術中切除的患者心臟瓣膜組織，以此比較由主動脈瓣膜鈣化所引發的主動脈瓣膜狹窄，與其他瓣膜疾病之間的差異。研究觀察發現，雖然在瓣膜組織中牙齦卟啉單胞菌不是數量最多的細菌，但在發生鈣化和狹窄的主動脈瓣膜中，該細菌數量與其他瓣膜疾病患者存在明顯差異。 研究團隊將小鼠暴露於口腔細菌 觀察可能與 1 發炎路徑有關 研究團隊進一步利用小鼠實驗，探討牙齦卟啉單胞菌與這類主動脈瓣膜狹窄的關聯。研究人員讓小鼠接觸牙齦卟啉單胞菌，觀察細菌是否會累積在主動脈瓣膜上，進而引發瓣膜鈣化，同時也讓部分小鼠接受抗生素治療。

研究人員觀察發現，這些小鼠的主動脈瓣膜中細菌增多，瓣膜鈣化程度也較高，還出現主動脈瓣膜狹窄相關症狀；另外也在使用抗生素的小鼠身上觀察到上述變化相對較輕。 研究人員觀察小鼠瓣膜細胞發現，牙齦卟啉單胞菌可能會活化介白素-1β(IL-1β)，而IL-1β是一種由人體的免疫細胞分泌的細胞激素，與發炎反應的發生有關。研究人員也將部分小鼠體內的IL-1β剔除，後續觀察到即使瓣膜組織上同樣有牙齦卟啉單胞菌，瓣膜鈣化與相關症狀也相對較少。

研究初步觀察 2 疾病潛在關聯 研究團隊籲積極守護口腔健康 研究團隊表示，目前尚無藥物被證實能預防或延緩主動脈瓣膜鈣化和狹窄的進展，而此次研究揭示牙周病與主動脈瓣膜疾病之間可能存在關聯，希望能為疾病的預防與治療提供不同的研究方向。研究結果也凸顯了維護口腔健康的重要性，大眾應維持良好的口腔衛生習慣，若有牙周病者應積極治療，這些措施也可能對心血管健康帶來潛在益處。不過，目前研究仍處於初步階段，尚無充足的證據證實牙周病治療可用以預防主動脈瓣膜狹窄。

美國心臟協會預防醫學首席醫療官Eduardo Sanchez表示，「定期看牙醫」可能是多數人接觸醫療體系的唯一聯繫，牙科專業人員若能及早發現與牙周病相關的健康問題、視情況轉介至其他科別，可能有機會幫助患者及時接受治療。 不過，此研究仍有其局限性，相關結果尚未在人體試驗中得到證實，目前研究團隊已著手展開臨床研究，以探討牙周疾病與主動脈瓣膜疾病之間的關聯。另外，該研究為今(2026)年7月在美國心臟協會科學會議發表的研究摘要，尚未經過同儕審查，在正式通過同儕審查並刊登於期刊前，相關結果均被視為初步研究發現。