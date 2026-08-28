鞋碼唔係成世唔變！20歲同50歲可能有分別 醫生揭開成年後「腳變大」原因

不少人買鞋時習慣依照多年來固定的鞋碼挑選，認為成年後腳的大小便不會再改變，不過這可能是常見迷思。美國醫生指出，人的腳會受到年齡、體重、懷孕及足部結構改變等因素影響，因此20歲時穿的鞋碼，到了50歲未必仍然合適，若長期穿著尺寸不合的鞋子，更可能引發足部變形、疼痛，甚至連帶影響膝蓋、髖部與下背部。

成年後腳還會變大 醫： 20 歲與 50 歲鞋碼未必相同 《紐約郵報》(New York Post)報道，美國紐約特殊外科醫院(Hospital for Special Surgery)專門治療足踝疾病的醫生洛克波西塔諾(Rock Positano)表示，許多人誤以為成年後鞋碼便不會改變，但實際上，一個人在20歲時穿著的鞋碼，到了50歲時未必仍然適合。過去一項針對數百名女性的研究發現，不少女性實際穿著的鞋子尺寸並不符合自己的腳形，且隨著年齡增長，鞋碼也可能較年輕時增加。 對此，波西塔諾醫生將這種明明已是較大的腳，卻仍試圖塞進較小鞋子的情況形容為另類的「灰姑娘情結(Cinderella complex)」，例如明明需美國碼(US)的9號鞋，卻硬要穿進7號鞋。然而，穿錯鞋並不只是舒適度問題，同樣的研究發現，不少長期穿過小鞋子的女性同時存在足部變形與疼痛。他也表示，這類問題雖通常不會危及生命，卻可能影響日常生活，讓走路、運動，甚至社交活動受到限制。

變胖、懷孕都可能讓腳變大 50 歲後足部問題也增加 至於成年後為什麼鞋碼還會改變，波西塔諾醫生說，體重增加就是原因之一，當身體承受更多重量，下肢為了適應這股壓力，足部的肌肉、軟組織、肌腱與韌帶可能隨之改變形狀，進而逐漸影響腳的大小與鞋子的合適程度。女性懷孕後也可能出現類似變化，部分女性的鞋碼甚至可能增加1至2個美國鞋碼(US size)，而除了孕期體重增加導致的足部變化外，人體在懷孕初期也會分泌「鬆弛素(relaxin)」，幫助產道周遭韌帶放鬆以利於生產，但足部同樣具有許多韌帶，因此也可能受到影響。

不僅如此，隨著年齡增長，足部結構本身也可能發生變化，波西塔諾醫生說，尤其女性50歲後，相較男性更容易出現足踝附近的關節疼痛，或足弓塌陷、足底筋膜炎、拇趾外翻及槌狀趾等問題，進而改變鞋子的合腳程度，這些變化可能與懷孕、更年期的荷爾蒙變化等多項因素有關。若又長期穿著楦頭狹窄、前端尖窄或高跟鞋，也可能使身體重心向前集中，迫使腳趾擠在較不自然的位置，久而久之增加足部結構異常的風險。

鞋子太小不只腳痛 膝蓋、髖部及下背也可能受影響 波西塔諾醫生提醒，鞋子尺寸不合除了可能造成足部變形，也可能引發肌腱炎、腳踝腫脹及皮膚水泡等問題，這股不適甚至可能一路影響至膝蓋、髖部與下背部，因此不宜只憑過去習慣的鞋碼買鞋。另外，當挑選新鞋時，可盡量安排在下午試穿，因為經過一天站立、走路等活動後，足部通常會比早上稍微腫脹，此時雙腳的狀態較接近日常活動一整天後的情況，也較易挑到尺寸合適的鞋子。 另一方面，波西塔諾醫生建議，在買鞋前測量雙腳腳長時應站立，讓雙腳完整承受身體重量，由於左右腳大小可能不同，挑選鞋子時應以較大的那隻腳作為依據，使最長的腳趾與鞋子前端之間保留約一個拇指寬的距離，避免腳趾受到鞋身擠壓，而前腳掌最寬處也應落在鞋子最寬的位置，避免兩側受到擠壓。此外，也有不少人買鞋後若發現尺寸略小，可能會認為「穿久一點，鞋子自然會變鬆」，雙腳的不適也會逐漸消失，但一雙合適的鞋子從穿上後就應讓足弓、腳跟及前腳掌感到舒適才是上策。