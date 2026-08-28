被朋友背叛該點算好？心理學家談抉擇關鍵 6步驟重建信任

遭到朋友背叛，往往比受到陌生人傷害更令人難受。美國心理學專家指出，是否修復一段曾受過傷的友誼，關鍵在於背叛是否只是偶發事件，以及對方是否真心道歉並願意改正；若背叛一再發生，對方也缺乏悔意，將時間與心力投入其他人際關係，反而可能對自己更有幫助。
《Verywell Mind》報道，美國心理學家琪琪拉姆齊(Kiki Ramsey)表示，朋友原本應是能讓人感到安心、建立信任的對象，當這份信任遭到破壞時，不僅會傷害彼此關係，也可能使人開始懷疑自己的判斷與自我價值。因此，決定是否修復友誼前，應先評估背叛的性質與發生頻率。若只是單次事件，對方也願意真誠道歉，並提出具體的改變方式，雙方仍可考慮重新建立關係；反之，若背叛反覆發生，或對方毫無悔意，也不願意改變，將心力投入其他關係，可能是較健康的選擇。
哪些情況可考慮修復友誼？專家列出7點
屬於一次性的錯誤或誤會。
事件未徹底打亂自己的生活，也未造成無法挽回的傷害。
對方的行為沒有使自己或他人陷入重大危險。
對方真誠道歉，並展現願意承擔責任並改變的態度。
對方理解自己的行為造成傷害，且事件具特殊情境或背景。
對方願意改變，也承諾未來會調整做法。
雙方過去長期維持良好關係，沒有反覆傷害彼此的情況。
哪些情況可考慮放下友誼？專家列出6點
背叛反覆發生。
對方毫無悔意，也無法理解自己承受的痛苦。
感覺對方並不重視這段友誼。
修復關係始終只有單方面付出。
對方也經常以相同方式傷害或惡劣對待其他人。
重新檢視彼此關係後，發現雙方的價值觀已不再契合。
另一方面，美國婚姻與家庭治療師瑞秋高德堡(Rachel Goldberg)提醒，任何人際關係都有起伏，不可能始終一帆風順，每個人也都可能犯錯。一次錯誤未必足以定義一個人的本質，也不代表對方未來無法繼續給予支持。因此，面對背叛時，不宜只憑單一事件定義對方，也可一併考量彼此過往的相處情形，以及對方事後面對問題的態度，再決定是否繼續維繫這段友誼。
專家建議6步驟 重新建立彼此信任
美國心理學專家派翠西亞狄克森(Patricia S. Dixon)表示，背叛通常來自自己高度信任、允許進入內心世界，並在情感上佔有重要位置的人，因此遭到背叛後，出現憤怒、難過、震驚、挫折或孤單等情緒，都是失去信任與連結後的正常反應。受傷的一方應先給自己時間消化情緒，若仍希望修復友誼，可依序採取以下做法。
正視自己的痛苦：承認自己確實受到傷害，悲傷也是正常反應，不必壓抑、逃避或淡化這些感受。
坦誠溝通：在雙方都願意且安全的前提下，最好面對面談話，也可透過電話溝通，但應盡量避免只用文字訊息往返。受傷的一方可清楚說明對方的行為如何造成傷害、自己為何感到被背叛，同時讓對方有機會道歉，並正視其造成的痛苦。
聆聽對方想法：給予對方說明自身立場的機會，有助於了解事情發生的原因，也可藉此判斷道歉是否真誠，以及雙方是否仍有繼續維持友誼的可能。
回想彼此建立友誼的原因：若這次背叛只是單次事件，而非長期反覆發生，可重新思考當初欣賞對方、珍惜這段友誼的原因，回想彼此曾經建立的關心與情誼，有助於重新看待這段關係。
願意嘗試原諒對方：若決定原諒，便應逐步放下怨恨，同時清楚說明未來對這段友誼的期待與界線，為重新建立信任與尊重奠定基礎。
循序漸進恢復互動：雙方不必急於回到過往的相處狀態，可先從恢復共同參與的活動開始，累積新的正向經驗，讓友誼隨著時間逐步修復。即使關係未必能完全回到從前，仍可能慢慢恢復到彼此較熟悉、自在的相處方式。
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