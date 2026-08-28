被朋友背叛該點算好？心理學家談抉擇關鍵 6步驟重建信任

遭到朋友背叛，往往比受到陌生人傷害更令人難受。美國心理學專家指出，是否修復一段曾受過傷的友誼，關鍵在於背叛是否只是偶發事件，以及對方是否真心道歉並願意改正；若背叛一再發生，對方也缺乏悔意，將時間與心力投入其他人際關係，反而可能對自己更有幫助。

《Verywell Mind》報道，美國心理學家琪琪拉姆齊(Kiki Ramsey)表示，朋友原本應是能讓人感到安心、建立信任的對象，當這份信任遭到破壞時，不僅會傷害彼此關係，也可能使人開始懷疑自己的判斷與自我價值。因此，決定是否修復友誼前，應先評估背叛的性質與發生頻率。若只是單次事件，對方也願意真誠道歉，並提出具體的改變方式，雙方仍可考慮重新建立關係；反之，若背叛反覆發生，或對方毫無悔意，也不願意改變，將心力投入其他關係，可能是較健康的選擇。