阻塞性心肌肥厚症 擋血流可致猝死

當出現氣促、胸痛、暈厥徵狀，不少人或以為只是年紀增長、壓力大或者少運動造成，但這些亦有可能是阻塞性心肌肥厚症的警號。如病情未有妥善控制，或引致猝死等嚴重併發症，因此若有懷疑，應及早接受心臟科評估及檢查，了解成因。

心臟科專科醫生黃曜東表示，阻塞性心肌肥厚症與一般的心肌肥厚有所不同，前者主要因為遺傳或基因突變，「如果父母其中一方帶有相關基因，子女約有50%機率遺傳到有關基因。」此症會引致心室中隔異常增厚，繼而左心室出口通道變窄，阻擋血液流出心臟。 初期未必有徵狀 阻塞性心肌肥厚症患者的心室中隔逐漸增厚，初期未必會有徵狀，或有機會從體檢中發現心臟雜音、心律不整問題；隨病情發展，於中等強度運動或出現呼吸急促、胸口痛、異常疲倦情況，高強度運動時甚至短暫昏厥，又或轉姿勢時頭暈眼花。黃曜東續指，「更具體情況是患者發覺體能比同齡人士差，上下樓梯、拿重物有困難，因而感到焦慮、壓抑，甚至逃避社交。」

嚴重併發症可致命 「若沒有及時處理，心臟泵血負荷上升或致心臟衰竭，又或因心肌不正常而引致心律問題，包括心房顫動和心室過速等，導致中風、心臟驟停、猝死等嚴重併發症。」由於阻塞性心肌肥厚症遺傳性高，黃曜東建議有家族史人士應諮詢醫生，是否需要接受心臟超聲波及心電圖等相關檢測。 治療上傳統會採用緩減心率藥及降血壓藥，以增加心室充血時間、減低泵血壓力，惟只可改善症狀而非針對發病機制，若未能有效改善症狀或須考慮侵入性治療。黃曜東解釋，「方法包括心室中隔切除術及酒精心室中隔消融術，前者為開胸手術，風險較高而且心室中隔的厚度較難掌握；後者為微創但可能引致心臟導電問題，日後或須使用起搏器。」

新治療針對病理機制 近年有新藥可以針對病理機制，讓心肌細胞中過多及過度收縮的肌球蛋白放鬆，達到紓緩病情的功效，惟心臟功能差或已出現心臟衰竭的患者則不適合使用。一名約50歲男士本想建立運動習慣改善健康，但發現常出現氣喘、胸悶、體能下降情況，起初以為自己少運動及年紀大，直至影響日常生活始求診，並確診阻塞性心肌肥厚症。他本身擔心病情若惡化需要做手術，經醫生評估後採用口服藥治療，定期監察心臟功能，後來症狀逐漸改善，活動能力提升，可做輕量運動。

可做低強度運動 黃曜東提醒，患者症狀改善後如欲做運動，應選擇輕鬆的低強度運動，對於中強度或以上、競技性運動、爆發性發力如舉重和短跑等則應須避免，運動前應先諮詢醫生。「日常要保持足夠水分、戒煙、避免過量飲酒及咖啡因飲品，以免加劇心臟收縮和加快心跳。」