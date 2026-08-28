減肥｜食番薯未必可以減肥！1種食法同食白麵包無異 營養師揭3大食法對身體影響

吃優質原型碳水化合物的番薯也不一定能夠減肥？有營養師指出，番薯本身為營養密度高的天然食材，但其對血糖的影響取決於烹調方式，有1種食法其實與吃精緻澱粉的白麵包無異。營養師指出番薯的3大食法對身體的影響。

蒸熟後冷藏的番薯，其部分澱粉會經由回凝作用轉變為抗性澱粉。此類澱粉不易被人體消化吸收，甚至可作為腸道微生物之發酵養分，增加飽足感。

營養師張語希在其 facebook專頁 上分享指，番薯常被視為替代精緻澱粉如白飯的健康選擇，廣泛應用於體重管理與血糖控制飲食中。然而，番薯對血糖的影響並非固定不變，其升糖指數會因烹調方式而產生顯著差異。以下整理3種常見烹調方式的營養特性與生理影響。

高溫長時間烘烤會使番薯水分蒸發，糖分相對濃縮，風味與甜度提升，但同時也顯著提高升糖指數。對於需控制餐後血糖波動者，烤番薯的攝取量需特別留意。

蒸煮為相對溫和之加熱方式，可保留番薯之天然水分與結構，膳食纖維與礦物質(如鉀離子)的流失程度較低。鉀有助於維持細胞內外滲透壓平衡，對於經常攝取高鈉飲食者，具有調節血壓的潛在助益。

減肥｜4大番薯健康食法

營養師張語希指出，一顆中型番薯(約女性拳頭大小)之碳水化合物含量約相當於半碗白飯。若當餐已食用番薯，應相應減少其他主食(如米飯、麵條、麵包)的份量。如果要吃得更健康，她建議：

優先選擇凍番薯 與蛋白質來源(如雞肉、魚類、豆製品)及非澱粉類蔬菜一同食用 細嚼慢嚥，以增加飽足感 一餐吃半個至1個即可

番薯本身為營養密度高的天然食材，富含膳食纖維、維生素與礦物質。其對血糖的影響取決於烹調方式、食用份量及與其他食物的搭配。選擇適宜的烹調方法與搭配組合，即可在享受番薯營養價值的同時，維持穩定的血糖反應。