睡眠窒息症｜男子晚晚打鼻鼾求醫揭心血管已受損 自測7症狀確認是否需求醫 醫生揭1招無痛解決

睡眠窒息症也可傷心血管！有醫生分享一宗案例指，一名男子每晚都會打鼻鼾，後來因血壓飆高而求醫，發現其心血管已受損。醫生指出，有7大症狀有助自測是否需求醫，另外，在治療上有1種最新方法有助無痛解決睡眠窒息症。
睡眠窒息症｜OSA恐增6大疾病風險
耳鼻喉科專科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，阻塞型睡眠窒息症(OSA)並非單純的打鼾問題，而是睡眠期間上呼吸道反覆塌陷、導致呼吸暫停的疾病。每次呼吸中止都會造成血氧下降、睡眠結構破碎，若未經治療，長期下來將顯著增加多重系統性疾病的風險，包括：
高血壓(風險增加2至3倍)
冠狀動脈疾病與心律不整
腦中風
二型糖尿病
日間嗜睡導致之交通事故與職業傷害
認知功能下降與情緒障礙
睡眠窒息症｜7症狀確認是否需求醫
若出現以下三項以上症狀，建議進一步接受睡眠檢查：
打鼾聲量大(隔壁房間都可聽到)
睡眠中呼吸暫停(由伴侶目擊)
晨起頭痛、口乾舌燥
日間嗜睡
注意力不集中、記憶力減退
夜間頻尿(一晚兩次以上)
情緒易怒或抑鬱
睡眠窒息症｜1招無痛治療解決
臨床觀察發現，許多患者因無法適應正壓呼吸機(CPAP)而中斷治療，高達三至五成的患者因面罩壓迫、悶熱感或出差不便而放棄使用。對於這類患者，手術治療成為重要的替代選項。
胡醫生指，對於無法適應CPAP且解剖結構明確阻塞於口咽或舌根區域的中重度患者，機械臂手術提供了另一項具實證基礎的介入選項。機械臂手術系統是一種微創手術平台，醫生透過遠端操控台操作機械臂進行手術。主要適用於因舌根肥厚、扁桃腺肥大、軟顎鬆弛或會厭軟骨塌陷導致上呼吸道阻塞的患者。有研究顯示，機械臂手術治療睡眠窒息症的成效可達66%至80%。臨床案例中，患者術後睡眠窒息指數顯著下降，打鼾、夜間窒息感與白天嗜睡等症狀均獲得明顯改善。
機械臂手術為對呼吸器不耐受、且阻塞位置明確位於口咽或舌根區域的睡眠窒息症患者，提供了一項精準、微創的治療選擇。若有嚴重打鼾、白天嗜睡或夜間呼吸暫停等症狀，建議至耳鼻喉科接受完整評估，釐清阻塞原因與適合的治療方案。