睡眠窒息症｜男子晚晚打鼻鼾求醫揭心血管已受損 自測7症狀確認是否需求醫 醫生揭1招無痛解決

睡眠窒息症也可傷心血管！有醫生分享一宗案例指，一名男子每晚都會打鼻鼾，後來因血壓飆高而求醫，發現其心血管已受損。醫生指出，有7大症狀有助自測是否需求醫，另外，在治療上有1種最新方法有助無痛解決睡眠窒息症。

睡眠窒息症｜1招無痛治療解決

臨床觀察發現，許多患者因無法適應正壓呼吸機(CPAP)而中斷治療，高達三至五成的患者因面罩壓迫、悶熱感或出差不便而放棄使用。對於這類患者，手術治療成為重要的替代選項。

胡醫生指，對於無法適應CPAP且解剖結構明確阻塞於口咽或舌根區域的中重度患者，機械臂手術提供了另一項具實證基礎的介入選項。機械臂手術系統是一種微創手術平台，醫生透過遠端操控台操作機械臂進行手術。主要適用於因舌根肥厚、扁桃腺肥大、軟顎鬆弛或會厭軟骨塌陷導致上呼吸道阻塞的患者。有研究顯示，機械臂手術治療睡眠窒息症的成效可達66%至80%。臨床案例中，患者術後睡眠窒息指數顯著下降，打鼾、夜間窒息感與白天嗜睡等症狀均獲得明顯改善。