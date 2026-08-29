久坐｜年輕人連續打機久坐10小時 站起來後昏倒猝死 醫生教2招遠離血栓腎病

現代生活中，久坐已成為多數人難以避免的日常行為模式。有醫生指出，每天保持坐姿並非靜態安全的生理狀態超過8小時會顯著增加罹患心血管疾病、2型糖尿病及肥胖的風險，甚至可能危及生命。醫生指出，有2方法有助遠離血栓或腎病等的困擾。

久坐｜年輕人連續打機久坐10小時站起來後昏倒猝死

腎臟專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，臨床上曾報導年輕個案於長時間連續久坐(如長時間電玩)後突發昏厥甚至猝死，其病理多與深部靜脈栓塞有關。當下肢長時間維持同一姿勢且缺乏肌肉收縮時，靜脈血液回流減緩，容易導致血栓形成。一旦血栓脫落並隨血流進入肺部，即可能引發肺栓塞，此即俗稱「經濟艙症候群」的急性表現，為臨床急症之一。

久坐｜100萬名成年人研究揭風險

除了急性血管事件，久坐亦與腎臟功能的慢性損害有關。2025年發表於《International Urology and Nephrology》的一項系統性回顧與統合分析，整合近100萬名成年人的數據，結果顯示：