久坐｜年輕人連續打機久坐10小時 站起來後昏倒猝死 醫生教2招遠離血栓腎病

現代生活中，久坐已成為多數人難以避免的日常行為模式。有醫生指出，每天保持坐姿並非靜態安全的生理狀態超過8小時會顯著增加罹患心血管疾病、2型糖尿病及肥胖的風險，甚至可能危及生命。醫生指出，有2方法有助遠離血栓或腎病等的困擾。
久坐｜年輕人連續打機久坐10小時站起來後昏倒猝死
腎臟專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，臨床上曾報導年輕個案於長時間連續久坐(如長時間電玩)後突發昏厥甚至猝死，其病理多與深部靜脈栓塞有關。當下肢長時間維持同一姿勢且缺乏肌肉收縮時，靜脈血液回流減緩，容易導致血栓形成。一旦血栓脫落並隨血流進入肺部，即可能引發肺栓塞，此即俗稱「經濟艙症候群」的急性表現，為臨床急症之一。
久坐｜100萬名成年人研究揭風險
除了急性血管事件，久坐亦與腎臟功能的慢性損害有關。2025年發表於《International Urology and Nephrology》的一項系統性回顧與統合分析，整合近100萬名成年人的數據，結果顯示：
每日久坐者罹患慢性腎臟病的整體風險增加15%
若久坐時間集中於休閒時段，風險更上升至26%
研究推測其機轉可能與久坐導致的腎臟血流灌流減少、慢性發炎反應、胰島素阻抗及血管功能異常有關，這些因素均可能加速腎功能衰退。
洪醫生建議，目前尚無絕對安全的久坐時數標準，但綜合多項大型流行病學研究，每日總久坐時間建議不超過6至8小時。當久坐時間超過8小時，心血管疾病、糖尿病、慢性腎臟病及全因死亡風險均呈上升趨勢；若每日久坐逾10小時，健康風險則更為顯著。
久坐｜醫生教2招遠離血栓腎病
現行醫學共識強調 「中斷久坐」 的重要性，而非僅關注總時數。具體建議包括：
每坐30至60分鐘，應起身活動3至5分鐘。
可進行簡單肢體伸展、步行至茶水間、爬樓梯或原地踏步，有助於改善下肢血液循環與腎臟灌流。
腎臟保護不僅涉及飲食與睡眠管理，亦與日常活動形態密切相關。長時間久坐不僅可能增加血管栓塞風險，亦可能透過多種生理途徑影響腎功能。定期中斷久坐並維持規律運動，是降低相關風險的具體可行策略。