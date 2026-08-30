飯後嗜睡｜食飽就眼瞓不是懶！恐暗藏血管風險 醫生教4招告別餐後眼瞓

吃飽就睡是身體發出警號？有醫生指出，當吃飽就想睡可能不是懶惰的表現，而是血管出現問題所帶來的症狀。醫生指出，有4大方法有助解決飯後嗜睡的問題。

飯後嗜睡｜食飽眼瞓不是懶！

腎臟專科醫生林軒任在其facebook專頁上分享指，有患者曾分享家中老人吃完飯就會躺在沙發，總會被家人埋怨，但老人卻表示眼皮重得撐不住。許多人總是將「吃飽就睡」視為偷懶，而被抱怨的長輩滿腹委屈卻說不出緣由。經測量發現：飯後血糖超過200mg/dL，收縮壓則從140mmHg降至96mmHg，飯後低血壓確實成立。經調整降壓藥服用時間與飲食結構，症狀獲得改善。

事實上，飯後產生的強烈睡意，在醫學上有明確的名是餐後嗜睡，俗稱「食物昏迷」。通常在飯後半小時至兩小時之間出現，持續約3至4小時，是幾乎所有人都會經歷的生理反應。許多人以為吃飽想睡是因為血液都跑去腸胃消化，腦袋缺血所以想睡。但近年的研究已明確推翻這個推論。事實上，是來自於大腦中一群特定神經細胞的活動調節。