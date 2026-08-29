腳底刺傷半年未癒 原因竟昰糖尿病神經潰瘍

60歲的阿香在家中赤腳行走時，不慎踩到尖銳物導致受傷。她前往附近診所就醫，並每日替傷口換藥，卻長達半年時間傷口未癒合，反而有愈來愈深的跡象。奇美醫院皮膚科暨醫學美容中心主治醫生王羽安仔細評估傷口外觀及附近皮膚變化，搭配抽血檢查，確診為糖尿病引發的神經性潰瘍。經轉介至新陳代謝科接受糖尿病治療，數月後潰瘍逐漸癒合。
下肢紅腫久不退 是蜂窩性組織炎還是靜脈功能受損？
下肢傷口久治不癒，許多人常誤以為是普通外傷或蜂窩性組織炎，自行用藥或反覆使用抗生素導致狀況惡化。王羽安醫生指出，下肢慢性潰瘍並非單一疾病，主要分為靜脈性、動脈性及神經性三大類。下肢離心臟較遠，受地心引力影響容易，造成靜脈血液回流不良。懷孕過的女性、肥胖者、需久站或負重職業、具深部靜脈栓塞病史者皆為高風險族群。
預防靜脈性潰瘍 日常照護這樣做
王羽安醫生說明，當靜脈功能受損時，小腿容易出現褐色色素沉澱、皮膚變硬，甚至因脂肪組織發炎萎縮，形成倒香檳酒瓶腿。此時微小傷口也可能形成難癒合的潰瘍。急性發炎時外觀近似蜂窩性組織炎，若真正問題為靜脈循環障礙，抗生素治療無法消退紅腫。王羽安醫生建議平時可透過以下方式進行日常照護：
減少久站或久坐時間，定時活動小腿肌肉。
穿著醫用壓力襪(每日建議穿著8至12小時)幫助血液回流。
坐姿或躺臥時適度抬高下肢使其高於心臟。
加強皮膚保濕，降低搔抓造成新傷口機會。
糖尿腳最怕無痛覺 發現時傷口往往已擴張與惡化
除了靜脈功能不良，糖尿病同樣是造成下肢慢性潰瘍的重要原因。王羽安醫生表示，糖尿病病人具備特異性下肢皮膚表現，例如脛前深褐色斑點或自發性小水泡。糖尿病潰瘍為臨床上難以處理的併發症，傷口周圍常包覆厚硬繭，好發於大拇趾底或腳底前緣等骨頭壓迫處。受到感覺及運動神經異常影響，病人往往腳部外傷而不自知。發現時傷口常常已擴大變深，甚至侵犯骨骼，增加面臨截肢的風險。
穩定控制血糖外 日常足部護理重點
為降低糖尿腳潰瘍風險，除了穩定控制血糖，王羽安醫生提醒日常照護不可輕忽，建議遵循以下原則：
挑選較寬楦頭的鞋款，穿著無明顯車線的襪子。
每天檢查雙腳及鞋內有無異物。
避免赤腳行走及長時間泡腳。
定期修剪指甲。
潰瘍發生時可搭配厚海綿敷料及厚皮修剪減少足部壓力。
傷口狂搽藥卻愈顧愈糟 不同階段護理方式大不同
王羽安醫生強調，慢性傷口護理，不能僅仰賴消毒或搽藥，不同階段需有不同處置。傷口初期創造微濕潤環境有助組織修復；出現腐肉或壞死組織需配合局部清創；癒合後期則讓傷口保持乾燥。消毒時建議使用生理食鹽水，避免酒精或雙氧水等刺激性液體。清潔需由內而外反覆多次，確保殘存藥膏或滲液清除。部分病人對特定藥膏或膠帶過敏，易導致傷口慢性未癒。外用抗生素藥膏具不同抗菌範圍，勿無處方隨意使用。
難纏慢性傷口可評估 低能量激光輔助修復與微循環
針對難纏慢性傷口，王羽安醫生分享，低能量激光屬非藥物與非侵入性處置，透過特定光源刺激生物反應。臨床觀察到有助局部血管新生與改善微循環等機轉變化。輸出能量功率較一般激光低，過程幾無疼痛感。單次約15分鐘，一周進行2至3次，為相對安全且耐受度高的選擇。
傷口久未癒合應盡早求醫診斷 避免面臨截肢風險
王羽安醫生提醒，傷口超過數周未癒合，或反覆紅腫、滲液與疼痛，切勿自行塗藥或長期依賴抗生素。病人應盡早就醫由專業醫生找出真正原因，搭配正確照護及適當處置，才能提高癒合機會。呼籲大家多留意下肢變化，正確就醫以降低感染與截肢併發症風險，維持生活品質。
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