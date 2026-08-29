腳底刺傷半年未癒 原因竟昰糖尿病神經潰瘍

60歲的阿香在家中赤腳行走時，不慎踩到尖銳物導致受傷。她前往附近診所就醫，並每日替傷口換藥，卻長達半年時間傷口未癒合，反而有愈來愈深的跡象。奇美醫院皮膚科暨醫學美容中心主治醫生王羽安仔細評估傷口外觀及附近皮膚變化，搭配抽血檢查，確診為糖尿病引發的神經性潰瘍。經轉介至新陳代謝科接受糖尿病治療，數月後潰瘍逐漸癒合。

下肢紅腫久不退 是蜂窩性組織炎還是靜脈功能受損？

下肢傷口久治不癒，許多人常誤以為是普通外傷或蜂窩性組織炎，自行用藥或反覆使用抗生素導致狀況惡化。王羽安醫生指出，下肢慢性潰瘍並非單一疾病，主要分為靜脈性、動脈性及神經性三大類。下肢離心臟較遠，受地心引力影響容易，造成靜脈血液回流不良。懷孕過的女性、肥胖者、需久站或負重職業、具深部靜脈栓塞病史者皆為高風險族群。

預防靜脈性潰瘍 日常照護這樣做

王羽安醫生說明，當靜脈功能受損時，小腿容易出現褐色色素沉澱、皮膚變硬，甚至因脂肪組織發炎萎縮，形成倒香檳酒瓶腿。此時微小傷口也可能形成難癒合的潰瘍。急性發炎時外觀近似蜂窩性組織炎，若真正問題為靜脈循環障礙，抗生素治療無法消退紅腫。王羽安醫生建議平時可透過以下方式進行日常照護：