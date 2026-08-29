高血壓增加認知功能障礙風險！醫生呼籲把握早期預防

隨著人口結構快速老化，失智症與認知功能障礙已成為威脅高齡健康的嚴重議題。然而許多人常將「記憶力變差」視為不可逆的自然老化，卻忽視了長期高血壓可能影響腦血管健康，並與血管型認知障礙及阿茲海默症等認知功能障礙風險有關。

一森診所記憶健腦中心院長、臺北榮總特約醫生王培寧指出，長期高血壓不僅會增加中風風險，更會在無形中造成大腦微血管病變(Cerebral Small Vessel Disease)。當大腦深部的微小血管因血壓過高而逐漸硬化、狹窄，會引發腦白質病變、隱性微梗塞或微出血，打斷大腦神經網路傳導。患者往往最先出現注意力不集中、思考反應變慢、執行能力下降等症狀，隨後記憶力也逐步衰退。