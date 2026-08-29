高血壓增加認知功能障礙風險！醫生呼籲把握早期預防

隨著人口結構快速老化，失智症與認知功能障礙已成為威脅高齡健康的嚴重議題。然而許多人常將「記憶力變差」視為不可逆的自然老化，卻忽視了長期高血壓可能影響腦血管健康，並與血管型認知障礙及阿茲海默症等認知功能障礙風險有關。
一森診所記憶健腦中心院長、臺北榮總特約醫生王培寧指出，長期高血壓不僅會增加中風風險，更會在無形中造成大腦微血管病變(Cerebral Small Vessel Disease)。當大腦深部的微小血管因血壓過高而逐漸硬化、狹窄，會引發腦白質病變、隱性微梗塞或微出血，打斷大腦神經網路傳導。患者往往最先出現注意力不集中、思考反應變慢、執行能力下降等症狀，隨後記憶力也逐步衰退。
血壓控制不只護心 國際研究揭降低認知退化風險
王培寧醫生表示，近年國際權威臨床研究(如SPRINT-MIND大型研究)顯現一致結論：積極將血壓控制在理想目標值，能顯著降低輕度認知功能障礙與失智症的發生風險。
「許多中年或長輩以為自己只是『最近比較健忘』，卻忽略了背後可能來自長期血壓過高導致的腦部微損傷。」王培寧醫生指出，輕度認知功能障礙是失智症前兆，約有三分之一的輕度認知障礙(MCI)患者會在5年內進展為失智症。若能在輕度認知障礙階段、甚至是自覺記憶力減退時，透過生物標記檢測與認知評估早一步辨識徵兆，並依個別狀況進行血壓管理與後續醫療評估，有助於及早掌握認知功能變化。
近年慢性病管理也從傳統「單一疾病控制」，進一步延伸至心臟、血管與腦部健康的整合護理。讓大眾意識到血壓管理不再只是追求一次量測數字達標，而是更全面的健康管理。
防失智不能等老了才開始 王培寧醫生：穩血壓、早篩檢是關鍵
針對高血壓族群如何預防認知功能障礙，王培寧醫生建議落實以下「護腦降壓三大策略」：
穩控血壓，避免劇烈波動：定期量測血壓並按時服藥。血壓控制目標不僅是追求數值達標，更要維持長期的平穩，避免血壓大幅起伏造成大腦灌流不足或微血管破裂。
定期腦健康評估與早期檢測：45歲以上或有高血壓、家族失智病史者，應養成定期進行認知功能篩檢的習慣。若出現記憶力持續減退、規劃能力下降等狀況，應尋求神經科專業醫療團隊協助。
結合腦健康生活型態(MIND飲食與有氧運動)： 建議採用結合地中海與得舒飲食的「麥得飲食(MIND Diet)」，多攝取深綠色蔬菜、堅果與漿果類；搭配每周至少150分鐘的中等強度有氧運動，促進腦部血液循環與神經可塑性。
王培寧醫生強調：「預防失智症絕不是等老了才開始。控制血壓就是在投資我們未來的大腦資產。」在失智症診斷與治療持續發展下，透過早期發現、評估與適當治療，加上生活形態調整，有助於及早掌握認知功能變化與相關風險。
大眾應提高對高血壓與大腦健康關聯性的警覺度，切莫輕忽血壓與微小的記憶變化，盡早尋求專業醫護協助，共同維護長期腦健康。
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