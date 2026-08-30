疼痛勿死忍！醫生指「忽視疼痛」或付出代價 出現這些警號應求醫

「會痛忍一忍就好！」是許多人面對疼痛時第一反應，但若疼痛持續數周、夜間痛醒，甚至伴隨視力改變、肢體無力等症狀，恐不能只當作單純疼痛。國泰綜合醫院疼痛治療中心主任孫維仁醫生表示，疼痛雖是身體發出的警報，止痛只能降低症狀，不能取代病因診斷，出現警訊時，還是要及早就醫。

孫維仁主任表示，止痛藥雖能暫時壓下疼痛症狀，但無法消滅病灶，若疼痛持續數周未緩解，或是出現夜間痛醒、合併視力或肢體無力等神經學症狀，有癌症病史等，應及早進行影像檢查查明病因。

孫維仁主任也指出，及時控制疼痛，也能避免功能衰退。像曾有一名表演工作者，因高處墜落致胸椎與多處肋骨骨折，劇痛導致無法深呼吸、進食及如廁，若未控制疼痛，很容易引發肺炎與靜脈栓塞。後來這名患者經有效止痛與復健後約3個月後，才順利重返工作。

另有一名長輩，因跌倒致第十二胸椎壓迫性骨折，臥床且呼吸困難，後來經國泰醫院的醫療團隊，在超音波導引下施行脊椎旁神經阻斷，注射後約10分鐘後，即能下床行走；2周內追加2次注射，最後順利恢復散步習慣。