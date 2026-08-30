事後避孕藥不只一種！LNG、UPA有甚麼不同？藥劑師解答8大常見疑問

進行無防護性行為、避孕套破裂，或平時服用事前避孕藥卻忘記吃等情況，都可能增加女性意外懷孕風險，此時事後避孕藥便是常見補救方式之一。不過台北醫學大學藥學系系友會理事長、藥劑師陳澤鈞表示，目前常見的事後避孕藥包括LNG及UPA，兩者在成分、作用機制及使用時機上有所不同，且事後避孕並非百分之百有效，也不能取代常規避孕措施，大眾仍應依自身狀況諮詢醫生或藥劑師。

Q1 ：事後避孕藥都是「高劑量黃體素」？ 不是。陳澤鈞藥劑師表示，LNG屬於高劑量黃體素，單次使用劑量為1.5毫克，市面上可見單顆1.5毫克或兩顆各0.75毫克的劑型；一般事前避孕藥每日使用的黃體素劑量較低，約為0.05至0.15毫克。UPA則不同，屬於選擇性黃體素受體調節劑，並非單純使用高劑量黃體素，因此兩者在成分及作用機制上並不相同。 Q2 ： LNG 、 UPA 怎麼選？服藥時間和排卵期有影響？ 陳澤鈞藥劑師指出，LNG主要透過抑制或延遲排卵達到避孕作用，一般建議於無防護性行為後72小時內使用；UPA則可於120小時內使用。無論使用哪一種事後避孕藥，作為緊急狀況的補救措施，原則都是在發生無防護性行為後愈早評估並使用愈好。

事實上，兩者在接近排卵期時的作用也有所差異，因此諮詢時，除了告知無防護性行為發生多久，也可提供月經周期等資訊，協助醫生或藥劑師評估較適合的事後避孕方式。 Q3 ： BMI 較高，事後避孕效果會受影響嗎？ 可能會，但不同成分受影響的情形有所不同。陳澤鈞藥劑師表示，相關研究顯示，隨著身體質量指數(BMI)增加，LNG的避孕效果可能受到影響，因此體重或BMI也是評估事後避孕方式時可納入的因素之一，而UPA受到BMI影響的程度與LNG有所不同。 此外，若無防護性行為後已經過較長時間，或因居住偏遠等原因無法立即取得醫療協助，120小時內仍可使用的UPA也可能成為評估選項，但實際選擇仍應依個人狀況判斷。

Q4 ：吃了事後避孕藥，百分之百不會懷孕？ 不是。陳澤鈞藥劑師強調，沒有任何事後避孕藥能保證百分之百避孕，而且服藥後也不代表接下來發生的性行為同樣受到保護，因此服用事後避孕藥後若再次發生性行為，仍應使用避孕套。 若服藥後再次發生無防護性行為，由於精子可在女性生殖道內存活約4至5天，是否需要再次使用事後避孕藥，仍應進一步諮詢醫生或藥劑師評估。

Q5 ：不確定有沒有吃過事後避孕藥，可再吃一顆嗎？ 陳澤鈞藥劑師表示，不建議因為不確定是否服藥，就自行反覆補吃，因為重複服用後可能增加噁心、嘔吐等不適，也可能使月經提早或延後，干擾原有月經周期。 目前並未有限制「每月最多可吃幾次」，但不代表可把事後避孕藥當作平時主要避孕方式。若一個月內頻繁需要使用事後避孕藥，也代表目前採取的避孕方式可能無法穩定達到避孕需求，可再與醫生或藥劑師討論是否需要調整平時的避孕措施。

Q6 ：原本有吃事前避孕藥，漏吃怎麼辦？ 陳澤鈞藥劑師指出，若事前避孕藥每天均按時服用，通常不需另外使用事後避孕藥；若發生漏服，是否需要使用事後避孕藥，仍須視漏服時間、顆數及發生無防護性行為的時間等情況評估。以一般複方口服避孕藥而言，若漏服未滿48小時，通常可盡快補服；若連續漏服達48小時以上，避孕保護力可能受到影響，便可能需要進一步評估是否採取緊急避孕。 至於後續如何銜接事前避孕藥也有所不同。若使用LNG，服用後即可恢復原有事前避孕藥，後續7天應搭配避孕套；若使用UPA，則至少間隔5天後再恢復荷爾蒙避孕，恢復後也應再使用避孕套7天，以降低意外懷孕風險。

Q7 ：月經沒來、異常出血，何時應就醫？ 事後避孕藥可能造成月經提早、延後等變化，因此服藥後仍應觀察下一次月經來潮情形。陳澤鈞藥劑師提醒，若月經遲遲未來，或出現其他身體不適情形，應考慮驗孕並接受婦產科評估；依現行相關指引，若服用事後避孕藥後3周仍未出現月經或撤退性出血，也建議進行驗孕，以確認是否懷孕。 Q8 ：事後避孕藥可取代一般避孕方式？ 不建議。陳澤鈞藥劑師最後提醒，事後避孕藥主要是在未避孕或避孕失敗後使用，並不適合取代避孕套，或既有固定服用的事前避孕藥等常規避孕方式。尤其LNG與UPA的作用機制、可使用時間及後續銜接事前避孕藥方式不同，大眾不宜只依網上資訊自行選擇或反覆服用，有需要時應向醫生或藥劑師確認，以兼顧避孕需求與用藥安全。