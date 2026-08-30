開學｜孩子抗拒上學點算？家長注意 3點分辨是否焦慮症

暑假來到尾聲，一眾莘莘學子即將開學，但不少學生一想到要上學就睡不著、肚痛，甚至有發脾氣等情緒失控的情況，但如果情況嚴重，甚至影響日常生活，就可能是焦慮症。
開學｜學生有開學焦慮屬正常？
精神科專科醫生張凱棋指，面對升班、轉校或重新適應校園生活，孩子感到緊張並不罕見。一般的開學焦慮通常較短暫；當孩子逐漸熟習新的時間表、老師和同學後，情緒可能慢慢穩定。只要孩子仍能返學、做功課及參與日常活動，家長可以先觀察其適應情況。
但焦慮未必只以「害怕」表現。有些孩子會容易發脾氣、對小事反應很大，亦有些會變得沉默、不願談及學校。若焦慮持續不退，或開始影響上學、睡眠、飲食、家庭關係及社交生活，便不宜只視為普通的開學緊張，應考慮尋求專業評估。
開學｜如何分辨焦慮症？
情緒的強烈程度
持續時間
對日常生活的影響
例如孩子每逢星期日晚或上學前便明顯不安，反覆擔心考得不好、被責備或不受同學歡迎；亦可能在準備出門時哭泣、暴躁，甚至拒絕換校服或進入校園。部分孩子仍然每天上學，卻因害怕犯錯而反覆檢查功課，或因擔心成績不理想而難以入睡。
焦慮情緒可影響身體
另外身體有時會比語言更早反映壓力，焦慮症的症狀包括肚痛、胃部不適、噁心、頭痛、心跳加速、胸口不適、呼吸急促、手震、冒汗、疲倦或難以入睡。
如孩子在上學前反覆肚痛或頭痛，留在家中後又逐漸減輕，翌日準備返學時再次出現，家長可以記錄症狀出現的時間及情境，並向醫生描述。不過切記並非所有身體不適都由焦慮引起。
她建議，家長應避免自行診斷，如子女持續出現不適，可了解孩子面對的學業、朋輩、家庭及校園壓力，並在需要時陪伴求助，並與子女逐步建立處理壓力的能力，重新投入學習及日常生活。