隔直腸填充劑 前列腺癌電療更精準減副作用

前列腺癌是本港男性的第三大常見癌症，目前主要治療方法包括手術切除前列腺、放射治療(電療)及荷爾蒙療法。泌尿外科專科醫生林沛泓指，由於電療的放射劑量極高，而且位置與直腸及膀胱相近，可能導致併發症。近年臨床上可於電療前注射隔直腸填充劑，減低直腸受放射線波及的風險，亦有助醫生制訂治療範圍時更徹底，減低日後復發風險。 早晚期治療目的不同 初期與晚期前列腺癌的處理方法不同，但診斷方法大同小異。林沛泓指，一般病人出現症狀或懷疑患病時會安排抽血、磁力共振、抽組織及正電子掃描等檢查，以確診及分期。初期未擴散的患者可選擇根治性治療，包括手術及電療；如前列腺癌的的風險評級低，對生命及健康無即時威脅的情況下，也可考慮接受積極觀察，並定時檢查，避免治療帶來的副作用及併發症。

手術方面，一般會以微創機械臂手術切除整個前列腺，減低風險，機械臂也可減低併發症風險，加快復元；近年亦可接受焦點治療，以不同能量來源打擊或燒死前列腺病灶，以保存前列腺及其他周邊器官，但就未必適合所有人，復發率或較高。另一個根治性治療是電療，一般會先處方抑壓荷爾蒙的針劑，再進行後續電療提升成效。

至於晚期患者，由於腫瘤的範圍較大，並已擴散至身體其他地方，一般以紓緩治療為主，並依賴荷爾蒙治療，抑制體內的睾固酮減少男性荷爾蒙，減慢前列腺癌的增長速度；另也可服食新型口服荷爾蒙藥物，控制病情同時為患者保有良好生活品質。 電療併發症多 電療是以高能量放射線破壞癌細胞染色體、消滅腫瘤的治療方法，雖技術已更進一步，提升精準度及縮短治療時間，但由於前列腺位置接近直腸及膀胱，仍可能因此受波及，出現如腹瀉、肛門不適、大便出血、排尿痛及血尿等副作用。

會陰注水凝膠 林沛泓指，將電療的能量調低雖可減少併發症，卻會失去效果，平衡兩者後目前一般會在肛門和前列腺中間注入隔直腸填充劑，將前列腺和肛門分隔開，並保持適當的距離，「隔直腸填充劑的注射程序並不複雜，通常大部分病人在確診前列腺癌前，已接受過經會陰穿刺抽取前列腺組織化驗，經會陰前列腺水凝膠植入術其實過程差不多，臨床上大部分病人也能接受。」林續指，隔直腸填充劑主要成分為透明質酸，會隨時間被身體吸收，並非永久性物料；另外由於植入分量不多，就算位置在會陰，也不太會出現異物感，只會在術後初期排便時出現短暫不適。

由於隔直腸填充劑可保護直腸及膀胱等組織，不但可減低電療所帶來的併發症，醫生可更安心擴大電療範圍，包圍多一點前列腺附近的組織，徹底殺死前列腺癌細胞及附近可能擴散的位置，減低日後復發機率。