篩檢在囚人士 助消滅丙肝

丙型肝炎雖然在本港人口的盛行率只有約0.3%，但在個別群組中的比率較高。為實現世衛於2030年前消除病毒性肝炎的目標，港大醫學院與懲教署合作，為在囚人士作大規模丙肝篩查，並為確診者治療。此舉不但可早發現早治療患者，亦證明比不做篩查更具成本效益。 港大醫學院臨床醫學學院內科學系腸胃及肝臟科主任兼講座教授、李樹芬醫學基金會基金教授(內科)袁孟峰教授表示，香港估計大約有2.2萬名丙肝患者，「慢性丙肝長遠可引致肝硬化，甚至肝癌。惟過往研究發現，只有36%患者得到確診，當中的20%患者接受治癒性治療。」

集中篩查高危群組 丙肝高危群組包括注射毒品人士、HIV感染者、男男性接觸者、曾以未徹底消毒的儀器作口腔護理、紋身或穿環人士，以及在囚人士。袁孟峰解釋，「在囚人士入獄前或有以上高風險習慣，令丙肝盛行率較社區高，在北美、歐洲及亞太地區均有類似情況。而『目標群組消除』策略，集中於高危群組做篩查，可更有效篩檢出患者，故2023年開始為本港在囚人士推行丙肝醫護先導計劃。」

盛行率達4.1% 是次先導計劃於赤柱監獄進行，港大醫學院研究團隊藉外展服務，為計劃參加者提供健康教育及輔導、丙肝快速測試，並為確診人士處方直接抗病毒藥物。懲教署高級監督(健康護理)黃啟泰續指，「過程簡單快捷，毋須押解在囚人士到外間醫院接受檢查和治療。」至今年9月底完成先導計劃，共有逾500名在囚人士參與篩查，發現丙肝盛行率為4.1%，而接受治療的丙肝患者治癒率達100%。 具成本效益 為了解為在囚人士作丙肝篩檢的成本效益，研究團隊利用先導計劃的數據，模擬1萬人(全港平均每日在囚人士數目)的丙肝狀況作出分析，並對照香港目前沒有篩檢計劃下，出現丙肝晚期徵狀才獲診斷的情況。港大醫學院臨床醫學學院內科學系腸胃及肝臟科臨床副教授麥龍兒醫生指，研究運用決策樹及馬可夫模型，模擬出現不同程度病情及採用不同篩查方式，並加入驗血、診症、人力成本、藥物、住院及肝癌相關治療等成本考慮，「研究發現，一次性及定期篩查都可帶來健康效益，如定期篩查更可令在囚人士肝硬化、肝癌及死亡風險減低30%以上。由於肝硬化及肝癌治療及住院等成本下降，即使檢查和人力成本上升，整體醫療成本並無大幅增加；遙距視像診症亦可考慮成為面診的替代方案，更加經濟高效。」

研究團隊希望是次研究結果有助決策者制訂後續篩查計劃，並完善衛生策略，消除丙肝，減少在囚人士的醫療護理費用。