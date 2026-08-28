天氣轉變冷氣風周身痛？中醫角度︰祛風止痛養血三管齊下 告別麻痺痠痛

香港人生活節奏緊湊，加上香港氣候濕氣重，許多人動輒面臨身體各處的「痺痛」困擾。無論是35歲以上的年輕上班族因辦公室冷氣過冷、長久坐姿不良或運動舊患引起的肩頸腰背麻痺刺痛，還是55歲以上的銀髮族面臨關節炎、骨頭退化及風濕骨痛，這些痛症往往反覆發作，嚴重影響日常生活品質。每逢打風落雨或天氣轉變，關節更宛如「人肉天氣預報」般酸軟僵硬。 百年品牌信心保證 傳承百年中醫智慧 提到香港本土醫藥品牌，相信大家對始創於1909年的百年老字號「太和洞」絕不陌生。其著名產品如「久咳丸」及「腎虧丸」早已深入各家各戶，成為深受港人信賴的健康守護者。太和洞延續百年製藥精髓與嚴謹工藝，推出全新「太和洞驅風解痛丸」，特別針對全身不同部位的風寒濕痺與痛症，為受關節及肌肉痛症困擾的人士帶來全方位的治本解方。

中醫有云：「通則不痛，痛則不通。」當風、寒、濕邪侵襲人體，容易導致經絡阻塞、氣血運行不暢，從而引發麻痺與深層痛楚。太和洞驅風解痛丸採用優質純中草藥研製，主治祛風、散寒、除濕、止痛、活血及散瘀。產品能深入疏通經絡，使氣血恢復流暢，從而解除經絡阻塞並大幅減輕疼痛和麻木感。 不論是由風寒濕所引起的頭身疼痛、風濕骨痛、關節痠痛、腰痠背痛與筋骨痠軟無力，或是由新傷、舊患以至骨頭退化所引起的頑固痺痛，驅風解痛丸均能發揮功效。配合其益氣養血的功能，更能調理體質、強化氣血，從根本杜絕痛症之源。

祛風止痛養血三管齊下 6大純草本中藥治標治本 市面上的止痛產品種類繁多，但多數僅能暫時舒緩表面痛楚。太和洞驅風解痛丸為100%香港製造的註冊中成藥（註冊編號：HKC-03410），採用純天然草本中藥研製，無西藥副作用，且配方溫和不傷脾胃。產品結合三七、獨活、羌活、防風、蔓荊子及藁本等6大中藥成分，兼具祛風、散寒、除濕、止痛、活血及散瘀等功效。 相較於市場上一般單一功能的保健品，「驅風解痛丸」能同時做到「祛風、止痛、養血」。配方更輔以益氣養血之功能，有效改善因身體退化、神經壓迫、日常勞損、運動扭傷，以及代謝失調或頭部循環不適等狀況所引起的關節／肌肉痠痛及痺痛問題，更能從根本杜絕痛症之源，達到治標又治本的效果。

真實用家親身分享 7天起體驗顯著紓緩 超過92%受訪用家認同持續服用太和洞驅風解痛丸7天有助紓緩關節痺痛；14天改善關節疼痛及僵硬、腰痛、膝頭痛及痠痛問題*。當中熱愛踩單車及行山的陳先生（45+歲，寫字樓文員），過去因腳及腰部受過傷，7年來每逢天氣轉變或落雨，膝頭和腰部都會隱痛，大為影響運動表現。試過多款產品均未見成效的他分享：「最令我驚喜嘅係佢見效快，食咗唔夠七日，即使落足成個星期雨，痺痛感好似完全消失了。」現在他已能重拾運動樂趣。

同樣面對冷氣病與久坐僵硬困擾的Tim（30+歲，辦公室工作），每天面對電腦9至10小時，不僅肩頸僵硬，更因冷氣直吹而經常頭痛、雙手冰冷，落雨天膝關節甚至會痠痛腳軟。為了避免依賴西藥負擔，他選擇了溫和的驅風解痛丸：「服用7日左右，已經覺得見效！最明顯是出入冷氣房不再容易出現頭痛，兩隻手都開始有溫熱感。即便遇上下雨天，都沒有再感到身體繃緊、僵硬，相反雙腿行路輕鬆又靈活。」

每天做重複性家務的家庭主婦陳女士（50+歲），過去半年飽受膝蓋、手指關節及腳掌疼痛折磨，早起時說是痠痛難當。經朋友介紹服用太和洞驅風解痛丸後表示：「連續服用7日後，我發覺手指關節痛及腳掌都有明顯紓緩痛楚，關節的疼痛也減輕了不少。」活動能力提升後，生活壓力大大減輕，讓她直言會介紹給身邊親友。

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