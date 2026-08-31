梅媽離世｜梅艷芳母親鯁喉窒息逝世 小心灌水拍背更致命 醫生教5招防噎食致命危機

已故天后梅艷芳的母親覃美金今晨被發現疑似因進食時鯁噎，送院後不幸不治，享年102歲。看似日常的「鯁喉」，實則可能是在數分鐘內奪命的急症。有醫生指出，當身體有人出現鯁喉時，其實灌水或拍背等的行為反而會令異物卡得更深，增加致命的風險。醫生指出，有1招急救方法有助預防鯁喉。
梅艷芳母親逝世｜鯁喉逝世患者7成是長者
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根據本港衞生署的最新登記死亡數據，因「吸入或咽下食物引起呼吸道阻塞」(俗稱鯁喉、哽親)而致死的個案在2024年共有 73 宗，數據中高達7成為65歲或以上的長者。重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，從韓國、日本到巴西，均有人因進食異物阻塞氣道導致腦損傷甚至當眾猝死的案例。所以，噎到不是咳一下而已，真正危險的噎到，往往來得又快又安靜。
梅艷芳母親逝世｜5症狀要當重症處理！
許多人誤以為噎到時「拍背」或「灌水」可以解決問題，這兩者反而可能使異物卡得更深。判斷嚴重程度的關鍵在於能否發出聲音，能大聲咳嗽即代表氣道仍有部分通暢，應鼓勵患者持續用力咳出異物。但如果出現以下任何1症狀，需特別留意：
瞬間言語功能喪失、無法出聲
雙手抓住喉嚨(國際通用之窒息求救手勢)
張口卻無法吸氣
臉色迅速轉為紫紺或蒼白
咳嗽無聲，僅表現出痛苦神情
關鍵判斷原則是能咳出聲音代表氣道尚有通氣空間；無法發聲則表示氣道已完全阻塞，情況正在倒數計時。
梅艷芳母親逝世｜5招防噎食致命危機
黃醫生指，氣道完全阻塞時，氧氣供應瞬間中斷。腦部缺氧超過4至6分鐘，即可能造成不可逆的損傷。此時的關鍵並非「觀察等待」，而是「立即介入」。若患者仍意識清醒且無法咳嗽出聲，應立即進行以下5件事：
1.確認患者是否能咳嗽：
若能咳出聲音應鼓勵他繼續咳，但若咳不出聲，就應該立刻進入下一步。這時避免拍背或灌水，以免使異物卡得更深或進一步膨脹或移位。
2.執行腹部推擠法(謙烈治法)：
站穩位置：站在患者身後，雙腳一前一後站穩，使其身體微向前傾。
握拳定位：一手握拳，拳眼朝向內，置於肚臍上方、胸骨下方(劍突軟骨之上)。
快速向內向上推擠：另一手包住拳頭，用力向內、向上連續快速推擠，目的在於利用腹壓將異物「噴出」。
3.呼叫救護車：
若患者已失去意識，立即呼叫救護車。昏倒即代表已經嚴重缺氧。
4. 開始胸外按壓(CPR)：
每次打開氣道時檢查口中有無可清除的異物，看到才拿取，切勿盲目亂挖。
5. 異物排出後仍須就醫
即使異物已咳出或取出，氣道黏膜可能已受傷，亦可能殘留異物碎屑或引發吸入性肺炎，仍應前往醫院進一步評估。
黃醫生提醒，許多人並非死於噎食本身，而是死於旁觀者的猶豫與錯誤操作。無論家中長輩或身邊親友，每個人都有可能成為窒息事件的第一線應變者，而你的即時反應，可能正是決定結局的關鍵。