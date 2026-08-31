梅媽離世｜梅艷芳母親鯁喉窒息逝世 小心灌水拍背更致命 醫生教5招防噎食致命危機

梅艷芳母親逝世｜梅艷芳母親鯁喉窒息逝世 小心灌水拍背更致命 醫生教5招防噎食致命危機

已故天后梅艷芳的母親覃美金今晨被發現疑似因進食時鯁噎，送院後不幸不治，享年102歲。看似日常的「鯁喉」，實則可能是在數分鐘內奪命的急症。有醫生指出，當身體有人出現鯁喉時，其實灌水或拍背等的行為反而會令異物卡得更深，增加致命的風險。醫生指出，有1招急救方法有助預防鯁喉。

瞬間言語功能喪失、無法出聲

雙手抓住喉嚨(國際通用之窒息求救手勢)

張口卻無法吸氣

臉色迅速轉為紫紺或蒼白

咳嗽無聲，僅表現出痛苦神情 關鍵判斷原則是能咳出聲音代表氣道尚有通氣空間；無法發聲則表示氣道已完全阻塞，情況正在倒數計時。

梅艷芳母親逝世｜5招防噎食致命危機 黃醫生指，氣道完全阻塞時，氧氣供應瞬間中斷。腦部缺氧超過4至6分鐘，即可能造成不可逆的損傷。此時的關鍵並非「觀察等待」，而是「立即介入」。若患者仍意識清醒且無法咳嗽出聲，應立即進行以下5件事： 1.確認患者是否能咳嗽： 若能咳出聲音應鼓勵他繼續咳，但若咳不出聲，就應該立刻進入下一步。這時避免拍背或灌水，以免使異物卡得更深或進一步膨脹或移位。 2.執行腹部推擠法(謙烈治法)：

站穩位置：站在患者身後，雙腳一前一後站穩，使其身體微向前傾。 握拳定位：一手握拳，拳眼朝向內，置於肚臍上方、胸骨下方(劍突軟骨之上)。 快速向內向上推擠：另一手包住拳頭，用力向內、向上連續快速推擠，目的在於利用腹壓將異物「噴出」。 3.呼叫救護車： 若患者已失去意識，立即呼叫救護車。昏倒即代表已經嚴重缺氧。 4. 開始胸外按壓(CPR)： 每次打開氣道時檢查口中有無可清除的異物，看到才拿取，切勿盲目亂挖。 5. 異物排出後仍須就醫

即使異物已咳出或取出，氣道黏膜可能已受傷，亦可能殘留異物碎屑或引發吸入性肺炎，仍應前往醫院進一步評估。 黃醫生提醒，許多人並非死於噎食本身，而是死於旁觀者的猶豫與錯誤操作。無論家中長輩或身邊親友，每個人都有可能成為窒息事件的第一線應變者，而你的即時反應，可能正是決定結局的關鍵。