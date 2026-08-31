減肥｜日本夏季熱潮「伯爵茶乳酪水蜜桃」 減肥食乳酪反而體重上升？營養師教4大健康挑選秘訣

日本近期掀起一股「乳酪搭配水蜜桃」的飲食風潮，特別是在社群平台上廣為流傳的「伯爵茶乳酪水蜜桃」最受矚目。這種食法將新鮮多汁的日本水蜜桃切開或去皮，搭配濃厚綿密的希臘乳酪，再撒上伯爵茶粉增添香氣，口感類似精緻的茶味乳酪蛋糕，兼具視覺美感與相對較低的熱量負擔。這個新美食看似健康，不過，有營養師指出，有乳酪選擇上也要小心，否則有可能會令體重上升。她指出有4大秘訣，有助健康挑選對減肥有好處的乳酪，並指出水蜜桃對健康的效益。
減肥｜日本夏季熱潮「伯爵茶乳酪水蜜桃」 減肥食反而體重上升？
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，乳酪被普遍認為有助於腸道健康與體重管理，然而若選擇或食用方式不當，仍可能對體重造成負擔。常見乳酪種類及其特性如下：
1. 普通乳酪
由牛奶與發酵菌種(如保加利亞桿菌、嗜熱鏈球菌)製成。市售產品多添加糖、香料或果醬以增添風味，熱量相對較高。若在減重期間食用此類加糖乳酪，可能因額外糖分攝取而影響體重控制。
2. 乳酪飲品(乳酪飲品)
乳酪飲品為添加較多水分的發酵乳製品，口感較稀，常見市售產品添加水果風味與糖分，糖含量較高，熱量亦隨之增加，不適合於減重期間作為主要乳品來源。
3. 希臘乳酪
希臘乳酪經過濾處理，去除部分水分，質地較為濃稠，蛋白質含量相對較高，糖分較低。對於希望控制體重者而言，希臘乳酪為較理想的選擇。
減肥｜營養師教4大健康挑選秘訣
營養師高敏敏表示，選購乳酪的核心原則要跟隨以下3點：
無糖
低脂
適量食用：即使為希臘乳酪，仍需注意食用份量，避免過量攝取導致熱量累積。
減肥｜水蜜桃的營養價值
另外，營養師高敏敏指，水蜜桃為夏季代表性水果之一，其營養組成相當優異，且熱量相對較低。其營養特性包括：
熱量低：每100公克僅約39大卡。
高水分含量：含水量超過85%，適合炎熱天氣補充水分。
低升糖指數(GI值)：約介於28至42之間，餐後血糖波動相對較小。
膳食纖維：有助於促進腸道蠕動與排便順暢。
維他命C：具抗氧化作用，有助於膠原蛋白合成與維持氣色。
維他命A前驅物與植化素：有助於維持視覺健康與皮膚、黏膜的正常功能。
鉀含量豐富：有助於維持體內電解質平衡，對心血管健康具輔助效益。
營養師提醒，水蜜桃雖熱量不高，但仍屬水果類，建議單次攝取量以一份為宜(約一顆小水蜜桃或半顆大水蜜桃)，以維持均衡飲食。