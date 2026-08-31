減肥｜日本夏季熱潮「伯爵茶乳酪水蜜桃」 減肥食乳酪反而體重上升？營養師教4大健康挑選秘訣

日本近期掀起一股「乳酪搭配水蜜桃」的飲食風潮，特別是在社群平台上廣為流傳的「伯爵茶乳酪水蜜桃」最受矚目。這種食法將新鮮多汁的日本水蜜桃切開或去皮，搭配濃厚綿密的希臘乳酪，再撒上伯爵茶粉增添香氣，口感類似精緻的茶味乳酪蛋糕，兼具視覺美感與相對較低的熱量負擔。這個新美食看似健康，不過，有營養師指出，有乳酪選擇上也要小心，否則有可能會令體重上升。她指出有4大秘訣，有助健康挑選對減肥有好處的乳酪，並指出水蜜桃對健康的效益。