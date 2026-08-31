香港首個網上醫療爭議解決平台上線！調解仲裁免訟訴

為協助解決醫療爭議，醫療爭議解決中心上周五(28日)正式推出本港首個網上醫療爭議解決平台，為患者及醫療服務提供者提供一個具專業性及可行性的替代方案。

目前醫療爭議解決過程相當費時，根據政府資料，醫委會在2000至2025年間已完成處理超過8,700宗申訴，由接獲申訴到完成處理的平均時間為27個月。當中98%的個案在接到申訴後的4年內完成紀律程序，其他需較長時間的個案是因為性質較複雜、需時研究相關醫療紀錄、尋求醫學專家報告及徵詢法律意見等。申訴個案中僅有不足3%需要進入正式的紀律研訊階段。

平台核心是維護醫患關係

因此醫療爭議解決中心決定推出網上醫療爭議解決平台，並與香港國際調解中心(HKIMC)及一邦國際網上仲調中心(eBRAM)合作，推出「eBRAM-HDRC聯合醫療爭議解決計劃」，冀為本港及大灣區患者及醫療服務提供者，提供過程安全保密的調解及仲裁服務，使用者可用更快及更價格更相宜的調解及仲裁服務，過程安全保密，成傳統法院訴訟以外的另一替代方案。

HDRC 主席郭寶賢醫生認為，建立平台的核心是維護醫患關係，確保醫療體系能以最和諧的方式運作。此外也希望透過計劃中的專業國際調解員，提供優質的醫療爭議解決方案，醫患雙方提供一個更高效、專業且無界限的解決途徑。