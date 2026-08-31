戀愛甜蜜現肚腩 愛侶學習4招 預防幸福肥

不少愛侶在交往後，飲食習慣變得愈加相似，甚至出現臉龐變圓，本來平坦的腹部也長出肚腩等幸福肥。有研究發現，伴侶之間確實可能會模仿彼此的飲食選擇，但主導影響的人卻會隨著不同的關係情境和動機而有所不同。

飲食因關係狀態而改變

根據刊載於《Journal of Business Research》的研究，當「關係建立」動機被啟動時，例如曖昧、交往初期，處在想吸引對方、建立關係的情況下，女性較容易受到男性伴侶的飲食選擇影響。但當感情進入穩定期，影響方向便可能反轉，男生會為了展現體貼、鞏固伴侶的承諾，同時也為了避免因飲食不合而產生摩擦，於是傾向在飲食上配合女性的選擇。

研究又發現，當進入共同育兒階段後，男女模仿另一半飲食選擇的情況不再明顯，推測是實際進入家庭與育兒生活後，男性的重心會從用飲食配合來討好伴侶轉化為投資在對孩子未來有意義的事情上。