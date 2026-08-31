體重下降不等於更健康！醫生：減重勿只睇磅數 內臟脂肪、脂肪肝都要留意

「我們常常只在意體重機上的數字，卻忽略了並非愈瘦愈健康。」台灣藝人楊謹華近日受台灣肥胖醫學會邀請擔任「減脂保肝衛教大使」，分享自己的健康管理經驗。她坦言，過去曾因工作需要嚴格控制飲食，雖然短時間內瘦了下來，卻換來精神不濟、體力下降，甚至影響生理期。接觸相關資訊後才發現，健康管理的關鍵並不只是少了幾公斤，而是減掉的是不是脂肪，以及身體是否真正變得更健康。 楊謹華表示，現在比起體重計上的數字，更關心精神狀態、體力、睡眠品質以及整體健康情形，也開始注意腰圍、體脂肪、內臟脂肪與肝臟健康。「以前以為瘦就是健康，現在才知道，體重正常不代表脂肪正常。」楊謹華說，許多人把焦點放在外表和體重，卻忽略體內脂肪分布及代謝狀況，這也是她擔任「減脂保肝衛教大使」後最大的體悟。

肥胖不只是外觀問題 體重下降不等於健康改善 台灣肥胖醫學會中彰投區副秘書長、中國醫藥大學附設醫院家庭醫學科陳宗伯醫生表示，肥胖已被世界衛生組織(WHO)視為需要長期管理的慢性疾病，除了與二型糖尿病、心血管疾病及代謝異常有關，也與代謝功能異常相關脂肪性肝病(MASLD)及部分癌症風險增加相關。 陳宗伯醫生指出，許多人習慣以體重或BMI作為健康管理成效的主要指標，但體重僅能反映整體重量，無法顯示脂肪與肌肉比例，更無法了解脂肪是否集中於腹部及內臟周圍。「體重下降，不一定代表減掉的是脂肪；體重正常，也不代表體內脂肪正常。」臨床上也有外觀看起來不胖、甚至體重正常，卻因內臟脂肪過多而出現脂肪肝或代謝異常的患者。

因此，在評估健康管理成果時，除了體重與BMI，更應綜合評估腰圍、體脂肪、身體組成及代謝相關指標，以了解健康狀況是否改善。 內臟脂肪藏健康風險 脂肪肝早期可能沒有明顯症狀 陳宗伯醫生進一步指出，相較於皮下脂肪，內臟脂肪更容易與代謝異常及慢性疾病風險相關。當過多脂肪堆積在腹部與內臟周圍時，也可能進一步累積在肝臟，形成脂肪肝。 由於脂肪肝早期通常沒有明顯症狀，因此常被忽略。許多人即使在健康檢查中發現脂肪肝，也因為沒有不舒服而未積極處理。然而若長期未改善，脂肪肝可能逐步進展為代謝功能異常相關脂肪性肝炎(MASH)、肝纖維化，甚至肝硬化，對肝臟健康造成長期影響。

他強調，相較於單純追求體重下降，減少內臟脂肪、改善脂肪肝及代謝異常，更接近健康管理的核心目標。

減重效果不如預期？肥胖涉及多重因素 可尋求專業協助 門診中常有患者嘗試168斷食、生酮飲食或高強度運動，卻仍面臨減重效果不如預期或反覆復胖的困擾。陳宗伯醫生表示，肥胖形成涉及神經內分泌調控、遺傳體質、生活環境及食慾調節等多重因素，並非單純意志力不足所造成。若BMI已達肥胖範圍，或已合併糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等代謝健康風險，建議尋求醫生、營養師等專業團隊協助，及早介入管理。 隨著醫療進展，肥胖治療的目標也逐漸從單純追求體重下降，進一步延伸至減少內臟脂肪及改善整體代謝健康。除了飲食、運動外，目前也有藥物治療可依個別情況評估。

陳宗伯醫生表示，這也反映現今肥胖治療的價值已不再只是「瘦多少」，而是進一步朝向整體健康管理的目標邁進。 脂肪肝多年無明顯不適 醫籲健檢異常應持續追蹤 陳宗伯醫生分享，一名約60歲男性患者，BMI約30、腰圍超過100公分，多年前便在健康檢查中發現重度脂肪肝，但因沒有明顯不適而未積極追蹤。數年後再次檢查時，不僅肝功能指數異常，肝纖維化程度更已達F3(重度纖維化)階段。 陳宗伯醫生提醒，脂肪肝沒有感覺，不代表沒有風險。健康管理也不只是體重計上的數字下降，更應關注多餘脂肪、代謝異常與肝臟風險。