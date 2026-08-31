陣發房顫無症狀 心跳亂未必因壓力

心律不正在本港非常普遍，心臟跳動不規則、過快、過慢或心悸也可統稱為心律不正，其中心房顫動最為常見，部分患者因無症狀而未有患病意識，甚至誤為緊張或壓力。香港心臟電生理醫院聯會主席心臟科專科醫生陳杰稱，患者如未有適切治療，日後出現心血管疾病的風險將大增。 心房顫動即指心房出現不規律的電流活動，令心臟快速和不規律地跳動，症狀包括心悸、氣促、胸悶及頭暈等，部分房顫是陣發性且無症狀，故有患者會以為只是緊張或其他不適。

長程動態心電圖助確診 自行測量心跳脈搏或一般體檢靜態心電圖難以確診房顫，需要時醫生會建議接受24小時或更長程動態心電圖。陳杰提到，市面不乏可監察心跳及心電圖的智能手錶，當患者出現心悸不適或手錶提示心跳不規律時，可以自行記錄心電圖，以輔助診斷。如果以上無創方法都無法確診，但醫生仍懷疑房顫，可能會建議患者安裝皮下植入式心律監察儀器(循環記錄儀ILR)輔助確診。 預防中風並控制心律 目前治療房顫主要分兩方面：中風預防和心律控制。中風預防主要是通過抗凝血藥(薄血藥)令血液稀薄，以減低心內血栓形成和中風風險，中風高危人士長期服食薄血藥可降中風風險達六至七成；但薄血藥可增加出血風險，對於中風高危合併出血高危患者，可接受微創左心耳封堵手術，堵塞左心耳以預防缺血性中風，同時可避免長期服用薄血藥。

心律控制則可服藥及手術，惟藥物效果有限，就算強效心律藥物也有逾半人復發，副作用更可能影響肝臟或甲狀腺功能。對服藥無效、有副作用，或因心房顫動引致心臟衰竭的患者，都建議以心房顫動導管消融術作一線治療。 房顫的不規律心電活動，常源於連接左心房/肺靜脈肌袖的神經細胞。心房顫動導管消融手術的基礎是通過導管進行環繞肺靜脈電隔離，阻截不規律的肺靜脈電流活動進入左心房，避免引發心房顫動，恢復正常心律。 傳統心房顫動導管消融術通過熱能或冷凍進行肺靜脈隔離，但手術時間較長，併發症風險較高。近年較新的脈衝場導管消融手術，利用高壓電脈衝進行肺靜脈隔離，可減周邊血管及神經線損傷，併發症和手術時間都比以往手術少一半，成功率相近甚至更理想。而就陣發性房顫患者，術後一年成功率約有七至八成。

快慢綜合症 陳杰續指，房顫患者或同時患病態竇房結綜合症，心律藥可引致心率過慢或停搏，惟不食藥時心跳又會過快，這種快慢綜合症單靠藥物較難控制。如因藥物導致心跳過慢，建議接受心房顫動導管消融術，以免長期服藥；但如患者較年長，或患永久性房顫，就算做手術亦難以回復正常心律時，則建議植入心臟起搏器，再配合藥物治療。 術後康復與猝死高危治療 大部分接受微創心房顫動消融手術的患者，一般隔日可出院，只要於一周內避免劇烈運動後就可回復正常生活。術後患者須服用數月抗心律不整藥物和最少2個月薄血藥。如無復發，就毋須服食心律藥物。至於抗凝血治療則視乎患者中風風險：低風險患者手術2個月後可停藥；風險較高者即使手術成功，仍建議長期服用薄血藥以減中風風險。