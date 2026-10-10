搭巴士好想瞓覺？原來強制「秒睡」原因為大腦被動休眠

你有試過一上巴士就感到特別睏倦及眼瞓嗎？澳洲皇家墨爾本理工大學和日本東北大學都分別有研究指，狀況是因為車輛的低頻震動和密閉空間的氣體濃度導致。當人體在車廂內受物理和生理的雙重夾擊，大腦就會強制被切換至節能模式、「被動休眠」。
車輛的震動是人體的「搖籃」
車輛行駛時會產生輕微的震動，而這種頻率不高但全身的震動會在生理學上產生強烈的誘導性。皇家墨爾本理工大學曾實驗，讓身體健康的年輕受試者接受 –15 Hz的隨機震動；結果發現，他們在僅15分鐘就出現明顯的困倦感，大腦的覺醒程度與反應能力也在30分鐘內大幅下降。
密閉空間加持 令你更困倦！
車廂空間狹小封閉，容易累積人類呼吸產生的二氧化碳，令睡意瞬間湧上。日本東北大學研究指，人體會在二氧化碳濃度達1000–4000ppm時出現顯著的生理反應，包括入睡潛伏期縮短和主觀嗜睡感加劇；而且現象普遍。曾有一項針對 43座景區觀光巴士的實測顯示，巴士在正常運行中，車內CO2濃度會超過3000ppm。在二氧化碳高濃度環境下，大腦會因為氧氣交換效率下降而進入「節能模式」。
車輛行走或令大腦超出負荷
車輛行走速度時快時慢，加上輕微的震動，容易讓我們感知空間方位的前庭系統（內耳平衡感）產生混亂。當車輛行走時，前庭系統會向大腦發送「我們正在移動」的信號，然而若你當時在盯著如手機或書本等不動的物體看，視覺系統則會向大腦報告「我們是靜止的」。當大腦接收到不一致的信號，就會因為協調這些矛盾而消耗大量的神經能量，進而產生疲勞感。另外，特別敏感的人，更會因此而引發動暈症。
暈車浪預防方法
可嘗試在座位上「勾腳尖」；每隔10分鐘將腳尖勾起、放下，重覆20次。動作有助下肢血液回流，緩解因巴士震動與長時間久坐導致的肌肉僵硬。
選擇坐在靠近巴士門或空調出風口直吹位置，以防止二氧化碳積聚。
認識背後原理，以後搭車都不再怕暈車啦!
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