搭巴士好想瞓覺？原來強制「秒睡」原因為大腦被動休眠

你有試過一上巴士就感到特別睏倦及眼瞓嗎？澳洲皇家墨爾本理工大學和日本東北大學都分別有研究指，狀況是因為車輛的低頻震動和密閉空間的氣體濃度導致。當人體在車廂內受物理和生理的雙重夾擊，大腦就會強制被切換至節能模式、「被動休眠」。

車輛的震動是人體的「搖籃」

車輛行駛時會產生輕微的震動，而這種頻率不高但全身的震動會在生理學上產生強烈的誘導性。皇家墨爾本理工大學曾實驗，讓身體健康的年輕受試者接受 –15 Hz的隨機震動；結果發現，他們在僅15分鐘就出現明顯的困倦感，大腦的覺醒程度與反應能力也在30分鐘內大幅下降。