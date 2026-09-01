食用安全｜初級大人要小心！用錯1工具洗碗 隨時中毒致癌 專家揭3大隱藏風險

早前本地連鎖茶飲店「天仁茗茶」捲入食安風波。有網民在社交平台發文，質疑門市員工使用科技海綿(Melamine Sponge)清洗飲料容器，擔心化學物質殘留影響健康。有醫生指出，這種科技海綿容易在清洗過程釋出三聚氰胺與甲醛，長期接觸恐增腎衰竭和癌症風險。專家指出，用科技海綿會暗藏3大隱藏風險及致癌危機。

食用安全｜初級大人要小心！用錯1工具洗碗 隨時中毒致癌 香港天仁茗茶已即時回應，強調已全面停用該款清潔用品，並安排獨立第三方SGS定期到門市抽檢飲品、冰塊及環境，過去多年檢測結果全部合格，從未驗出相關化學物質，同時向公眾致歉並承諾提升營運標準。科技海綿因其強效去污能力而廣受歡迎，被譽為「去漬神器」。只需沾水輕擦，便能去除廚房、浴室的陳年污漬，因此又有「魔術擦膠」之稱。然而，這種清潔工具在帶來便利的同時，亦存在使用上的限制與潛在風險。

食用安全｜科技海綿潛在3大風險 根據本港消委會資料，科技海綿的主要成分為三聚氰胺及甲醛樹脂，又稱密胺甲醛樹脂或美耐皿，屬於塑膠材料的一種。其微觀結構類似蜂巢，由多個細小支柱組成，支柱之間布滿孔隙。當沾水擦拭時，這些堅硬的微細支柱會像極細砂紙般磨走物體表面的污漬。潛在風險包括： 1. 表面刮傷風險 科技海綿的研磨作用可能對光滑、亮面及塗層表面造成細微但無法修復的刮痕，使表面失去光澤。以下為適用與應避免的表面類型，適合使用的表面：

瓷磚、浴缸

白板

耐磨表面

應避免使用的表面：

光滑、亮面或有塗層的表面

鏡面不銹鋼

烤漆家具 建議：若不確定某種材質是否適用，可先在不顯眼的角落輕擦數下，觀察表面是否變得暗啞或失去光澤，確認無異後再繼續使用。 2. 化學物質釋出 研究指出，在正常使用條件(常溫清水、不接觸食物、短暫輕擦)下，科技海綿的化學結構相對穩定，不會輕易釋出有害物質。然而，在以下情況下，其結構可能被破壞，釋出微量的三聚氰胺和甲醛： 接觸高溫(例如超過60°C)

接觸酸性物質(例如醋、檸檬汁) 接觸油脂 健康風險： 三聚氰胺：具腎臟毒性，長期攝入可能導致腎結石、腎衰竭。

甲醛：被世界衛生組織列為一級致癌物，與鼻咽癌、白血病有關。 消費者毋須過度恐慌，相關健康風險主要來自不當使用，例如清洗溫熱或油膩的爐面、配合熱水清潔，或擦拭含有酸性物質的表面。 3. 微塑膠纖維的環境影響 科技海綿在使用過程中會逐漸磨損，體積縮小、變薄，甚至出現缺角。這些磨損部分會變成無數肉眼難以看見的微塑膠纖維，在清洗時隨水沖走，最終流入污水處理系統及海洋。

根據2024年發表的研究報告，科技海綿每磨損1公克，平均約釋出650萬條微塑膠纖維。以網購平台銷售數據推算，全球每年排放量估計可達4.9萬億條。這些微塑膠纖維一旦進入環境，可能被野生動物及海洋生物攝入，進入食物鏈。2025年的一項實驗室研究發現，科技海綿釋出的微塑膠纖維會在水蚤的腸道中累積，長期暴露可能造成慢性傷害。

科技海綿雖然去污力強，但絕非萬能。切勿用於清洗食器，尤其避免接觸熱水、酸性及油性物質，以確保食品安全與個人健康。